PlayStation Plus: ecco i titoli di novembre 2023

Sony Interactive Entertainment ha annunciato i titoli PlayStation Plus di novembre 2023. I giochi in questione sono: Mafia II Definitive Edition, Dragon Ball The Breakers e Aliens Fireteam Elite, che saranno disponibili per gli abbonati da martedì 7 novembre a lunedì 4 dicembre.

I membri di PlayStation Plus inoltre avranno tempo fino a lunedì 6 novembre per aggiungere The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 e Weird West alla propria raccolta di giochi, ossia i titoli Plus di ottobre 2023.

Diamo uno sguardo ravvicinato ai titoli di novembre 2023:

Mafia II Definitive Edition – PS4

Per la prima volta in assoluto, il romanzo criminale di Mafia II è raccolto in un unico pacchetto, rimasterizzato e presentato con dettagli HD mozzafiato. Vesti i panni di un gangster durante l’epoca d’oro del crimine organizzato. L’eroe di guerra Vito Scaletta si ritrova stretto nella morsa del crimine nella speranza di ripagare i debiti del padre a Empire Bay, nello stato di New York, una città ricca di opportunità e dove il crimine organizzato prospera grazie alle fiorenti attività economiche dell’America del dopoguerra. Insieme all’amico Joe, Vito lavora per dimostrare di che stoffa è fatto, scalando i vertici dell’organizzazione commettendo crimini con ricompense, riconoscimenti e conseguenze sempre più grandi.

Dragon Ball The Breakers – PS4

In questo gioco d’azione online con elementi asimmetrici, una squadra di 7 cittadini comuni cerca di sopravvivere al Razziatore (un classico rivale di Dragon Ball come Cell, Freezer o Majin Bu), che darà loro la caccia e che, nel corso del gioco, si evolverà diventando una forza implacabile. Fuggire non sarà facile: collaborate con gli altri finché c’è tempo, ma a causa delle decisioni del Razziatore o degli altri Sopravvissuti, potreste ritrovarvi a dovervela cavare in solitaria. Nei panni di un Razziatore, imbrigliate poteri spaventosi per dare la caccia ai Sopravvissuti ed eliminarli. Apprendete le abilità uniche di ogni Razziatore per inseguire e catturare le vostre vittime per evolvervi e diventare ancora più potenti! Che voi siate Razziatori o un Sopravvissuti, scegliete la vostra strada e sbloccate abilità, costumi ed elementi per affinare la vostra strategia di fuga o di conquista.

Aliens Fireteam Elite – PS5 e PS4

Scoprite cosa si nasconde nelle rovine e nelle caverne sotterranee in questo sparatutto di sopravvivenza in terza persona ambientato nell’universo di Alien. Giocate con un massimo di due giocatori o con l’IA attraverso quattro campagne per esplorare il nuovo e misterioso pianeta LV-895. Create il vostro marine come volete. Aumentate di livello in ognuna delle sei classi uniche o diventate specialisti di una di esse. Scegliete la vostra arma, dalle magnum alle mitragliette fino ai lanciarazzi, e usate più di 130 vantaggi unici per creare la configurazione che preferite. Componete la vostra squadra d’assalto in base alla classe, agli oggetti consumabili e alle armi per abbattere gli Xenomorfi, affrontare le Carte sfida o giocare con gli amici in varie modalità. Fate esplodere orde di Xenomorfi, sfuggite ai letali Prowler e Spitter e preparate postazioni difensive per rimanere in vita abbastanza a lungo da portare in salvo la vostra squadra.