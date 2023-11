BBG Entertainment: la nostra intervista al founder Stephan Berendsen

Di recente abbiamo recensito Shark! Shark!, riedizione del mitico e omonimo titolo di Mattel Intellivision e ideato dal leggendario Don Daglow. Questa edizione del gioco ci ha incuriositi molto e dunque, noi di GamesVillage abbiamo raggiunto il team di sviluppo BBG Entertainment e intervistato il founder e CEO dello studio, ossia Stephan Berendsen. Ben disponibile al dialogo, il buon Stephan ci ha parlato del suo avvicinamento al settore, degli obiettivi e delle ambizioni dello studio di sviluppo e ci ha fornito importanti e succulenti dettagli sulla realizzazione delle riedizioni di Shark! Shark! e di altri gloriosi giochi provenienti dal passato.

Curiosi di sapere di più su Stephan Berendsen e su BBG Entertainment? Non vi resta che leggere la nostra intervista!

D – Salve Stephan. Innanzitutto ti chiedo di parlarci un po’ di te, del tuo avvicinamento al mondo videoludico e dello Stephan pre-BBG Entertainment.

R – Ho iniziato all’età di 16 anni con due amici la mia prima azienda di software. Abbiamo sviluppato software di gioco, linguaggi di programmazione e strumenti per i computer domestici SHARP MZ. Nel settembre del 1983 all’età di 18 anni ho viaggiato per la prima volta in Giappone e per caso ho incontrato il primo giorno a Tokyo i fondatori della Hudson Soft. Ho studiato ingegneria elettrica dal 1983 al 1988 e nel 1989 ho fondato con altri due amici una società di software chiamata RVS. Abbiamo sviluppato il software di comunicazione modem e ISDN denominato RVS-COM. Nel 2001 ho fondato la società di giochi mobile Living Mobile. Abbiamo concesso in licenza giochi per cellulari di aziende giapponesi come Hudson Soft, Capcom, Bandai e li abbiamo portati sui feature phone europei J2ME. Dopo aver venduto Living Mobile nel 2005 a The Walt Disney Company, ho fondato nel 2008 BBG Entertainment. Il nostro primo prodotto è stato un gioco di allenamento del cervello su base scientifica “Allena il tuo cervello con il Dr. Kawashima”.

D – Dando uno sguardo ai titoli realizzati da BBG Entertainment, non posso che affermare che parliamo di un nostalgico tuffo nel passato. Qual è l’obiettivo che vi siete prefissi come studio di sviluppo?

R – Nel frattempo il team BBG ama i giochi classici e vogliamo mantenerli popolari. Quando ero bambino giocavamo a tutti questi famosi giochi retro nelle sale giochi e sui nostri computer di casa (Sharp MZ-80K). Preferisco ancora questi titoli classici rispetto a tutti i nuovi giochi. Questi giochi classici hanno un motore/concetto di gioco unico e senza tempo che funziona anche per 4 decenni. Boulder Dash, ad esempio, compirà 40 anni l’anno prossimo. È stato fantastico vedere che nel nostro stand di Boulder Dash alla gamescom 2019 molti giovani si sono divertiti giocando al vecchio gioco originale e alla nostra nuova versione Boulder Dash Deluxe. Ciò dimostra che un motore di gioco classico funziona.

D – Parlando del team, ho letto che al momento può contare su circa una decina di dipendenti. Puntate ad ampliare il vostro organico in tempi brevi? A quanti dipendenti vorresti puntare?

R – No, non vogliamo espanderci. Abbiamo un piccolo team principale di 6 persone e abbiamo accesso a team esterni quando ne abbiamo bisogno.

D – Shark! Shark!, Dynablaster e Astrosmash. Concentriamoci su questi tre titoli. Cosa avete provato nel riproporli in chiave modera e quale tra i tre ha richiesto più impegno nel lavoro di “rimodernizzazione”?

R – Dobbiamo dividerci tra Dynablaster e Astrosmash/Shark! Shark!. Abbiamo completamente sviluppato Dynablaster internamente da soli. Abbiamo già rilasciato la nostra prima versione di Dynablaster nel 2016 per dispositivi mobili (iOS e Android). A tutti noi piace giocare a questo gioco d’azione strategico multiplayer. Pertanto abbiamo deciso di sviluppare una versione 3D completamente nuova con multiplayer locale e online per PC e console cross platform. Lo sviluppo della nostra nuova versione di Dynablaster è stato molto divertente. Abbiamo sempre avuto nuove idee e nuovi dettagli.

Le nuove versioni di Astrosmash e Shark! Shark! sono state sviluppate dalla stessa Intellivision insieme a studi di gioco esterni. Abbiamo incontrato Intellivison per la prima volta nel 2019 e abbiamo adorato il loro concept per la loro nuova console di gioco per famiglie. Pertanto, abbiamo deciso di trasferire i nostri giochi, inclusi Dynablaster e BrainDuel/Einstein Brain Trainer, sulla loro nuova console familiare. Intellivision ci ha fornito i kit di sviluppo e quindi abbiamo potuto giocare ad alcuni dei loro altri giochi tra cui Astrosmash e Shark! Shark!. Abbiamo adorato le versioni originali di entrambi questi giochi. Ho sempre avuto l’idea di portare questi due classici su altre piattaforme. Ma ci sono voluti ancora alcuni anni prima di avere la possibilità di acquisire queste due IP di gioco, comprese le versioni modernizzate. Abbiamo portato queste versioni modernizzate che Intellivision aveva sviluppato in UNITY su piattaforme come Steam, Switch, Xbox, Windows e Mac. Abbiamo aggiunto alcune nuove funzionalità, in particolare il multiplayer online.

D – A tuo avviso, queste edizioni “rimasterizzate” di vecchi titoli vengono apprezzati soltanto dai giocatori un po’ più “anziani” che già hanno avuto modo di giocarci, oppure possono trovare spazio anche tra i giocatori più giovani?

R – Nello sviluppo di queste edizioni “rimasterizzate” abbiamo sempre dovuto trovare un compromesso per attrarre i vecchi fan e la generazione più giovane che non avevano mai provato questi giochi classici prima d’ora. Ma sicuramente i vecchi classici con grandi meccaniche e concetti di gioco sono senza tempo e per tutte le età. Alla gamescom 2019, ad esempio, avevamo uno stand Boulder Dash nell’area Retro. Molti giovani che non avevano mai sentito parlare di Boulder Dash prima, hanno giocato con entusiasmo al nostro Boulder Dash Deluxe, ed è stato meraviglioso da vedere. I veri fan più accaniti di Boulder Dash avrebbero voluto vedere un design più retro (livelli più vecchi, motore di gioco originale, ecc.). Nel complesso, però, sono rimasti soddisfatti dell’aspetto e delle sensazioni del gioco, in particolare delle sue meccaniche classiche, alle quali siamo rimasti fedeli. Ciò ha attratto sia i giocatori nuovi che quelli più esperti. La stessa esperienza che abbiamo fatto quest’anno alla gamescom. Avevamo uno stand per mostrare le nostre versioni di Astrosmash e Shark! Shark!. Grandi e piccini adoravano giocare alle nostre nuove versioni modernizzate così come alle versioni originali vecchie di 40 anni.

D – Secondo te, quali sono gli elementi che i videogiochi del presente non riescono a trasmettere rispetto a quelli pubblicati in passato?

R – I giochi classici davvero belli come Boulder Dash, Astrosmash, Shark! Shark!… sono facili da capire e le meccaniche e il concetto del gioco creano molta dipendenza. Tutti capiscono immediatamente come giocare a questi giochi retro. Dal mio punto di vista molti giochi non hanno queste fantastiche meccaniche di gameplay. Ovviamente hanno una grafica superba, ma non è tutto. Perché i giochi retro come Tetris e Pac-Man sono ancora vivi? La loro grafica non è cambiata molto negli ultimi decenni, ma il loro gameplay crea ancora dipendenza.

D – Piccola domanda d’azzardo: puoi dirci qualcosa sui progetti futuri di BBG Entertainment? Continuerete a riportare in vita altre “perle” videoludiche o vi concentrerete anche su altro?

R – L’anno prossimo, Boulder Dash compirà 40 anni. Per festeggiare, abbiamo attualmente in sviluppo una nuovissima versione di Boulder Dash, che sarà pubblicata il prossimo anno. Stiamo già lavorando a stretto contatto con la community di Boulder Dash su questa nuova esperienza, che sarà sicuramente la migliore versione di Boulder Dash mai creata. Non vediamo l’ora di consegnarlo ai fan più accaniti e di presentare la versione definitiva del gioco a una nuova generazione di giocatori. E il nostro sogno sarebbe quello di ospitare il prossimo anno un campionato mondiale di Boulder Dash.

D – Chiudo l’intervista chiedendoti: c’è un gioco (o più di uno) anni ’80 cui vorresti a tutti i costi riproporre in chiave moderna?

R – Vorrei sviluppare una nuova versione di un vecchio computer domestico chiamato MOTY che abbiamo sviluppato nel 1985 per lo Sharp MZ-800 (https://www.youtube.com/watch?v=vE81fMm9eJQ). MOTY è stato un gioco fantastico e di grande successo per lo Shark MZ-800. Anche se avevamo solo 48kb di RAM siamo riusciti a integrare 200 livelli.