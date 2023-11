Etrom The Astral Essence: arriva l’edizione Steam per festeggiare il 20º anniversario

AgeofGames (ex PM Studios) è orgogliosa di ripubblicare finalmente Etrom The Astral Essence, su Steam per PC al prezzo di 2,99! Con un’ambientazione distopica e cupa, una grafica originale e retrò, temi da RPG punta e clicca, una storia ricca di videogiochi e romanzi, Etrom è un pezzo importante dell’industria italiana dei videogiochi, ora in crescita ma un tempo isolata.

Preparatevi a intraprendere un viaggio straordinario in un futuro distopico dove le società sono divise da barriere fisiche, rituali arcani, guerre infinite e le enigmatiche Terre del Vuoto. Calatevi nei panni di Etrom, un ex agente dell’HWD (Human World Defense), la cui vita subisce una profonda svolta quando sente il misterioso richiamo dell’Essenza Astrale. In questo Medioevo oscuro e futuristico, dovrete navigare in città infide, esplorare antiche civiltà e attraversare regni ultraterreni per svelare i segreti dell’Essenza Astrale e della vostra stessa esistenza. Con una miriade di luoghi che pullulano di rituali, trame segrete e incantesimi oscuri, Etrom offre un mondo accattivante da esplorare per la prima volta o dopo 20 anni nell’ombra.

Fabio Belsanti, CEO di AgeofGames, ha dichiarato:

Questo è un giorno molto importante per AgeofGames! Abbiamo scelto di presentare le nostre vecchie glorie a un nuovo mondo di giocatori, e abbiamo iniziato a ricevere dei feedback fantastici dai vari titoli già rilasciati su Steam quest’anno. Etrom è uno dei più grandi progetti che abbiamo intrapreso tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000. È una vera gemma indie del passato che può essere apprezzata ancora oggi. Unitevi a noi, esplorate un mondo retrò e scoprite con noi un po’ di storia dei giochi indie.

Preparatevi ad affrontare battaglie estenuanti e continue contro una vasta gamma di nemici, dagli umani ai mostri e agli esseri ultraterreni. Sfruttate gli spettacolari poteri astrali come Meteor e Lightning Storm e, grazie alle vostre scelte di gioco, sbloccate incredibili trasformazioni, trasformandovi in un temibile Demone, in un Guardiano Draconiano o in un Cavaliere Abissale. Padroneggiate l’arte di pilotare potenti mech da guerra per combattere strategicamente contro avversari formidabili.

La voce degli dei riecheggia nei mondi astrali, invitandovi a scoprire i segreti oltre i cancelli di una realtà oscura e a seguire il vostro cammino di verità e giustizia.

Caratteristiche principali: