EA Sports FC Futures celebra la pubblicazione degli allenamenti online

Electronic Arts ha annunciato ufficialmente che la sua libreria digitale gratuita di allenamenti è ora disponibile. Grazie all’esperienza combinata degli sviluppatori di prodotti EA SPORTS FC e degli allenatori di calcio UEFA, una serie di esercitazioni iconiche del gioco è stata ridisegnata per essere replicata sul campo reale come parte dell‘iniziativa EA SPORTS FC FUTURES, che mira a investire in modo significativo nel calcio delle comunità locali, con l’obiettivo di far crescere la passione per il gioco in tutti.

I video descrivono le esercitazioni calcistiche più familiari direttamente dal gioco EA SPORTS FC24 e sono destinati a essere utilizzati nelle sessioni di allenamento reali, aiutando gli atleti a migliorare le loro prestazioni sul campo. Gli allenamenti sono commentati da allenatori esperti che offrono consigli e indicazioni e sono ora disponibili online in sei lingue diverse a questo link.

EA SPORTS ha anche rivelato un elenco in aumento di 12 ambassador di FC FUTURES, che comprende allenatori e leggende del calcio che condividono l’ambizione di sviluppare il calcio a livello comunitario in tutto il mondo. L’elenco comprende Dejan Kulusevski, Vero Boquete, Zico, Marta, Gianfranco Zola, Bixente Lizarazu, Patrizia Panico e Simone Laudehr, che si aggiungono alla già nutrita schiera di ambassador FC FUTURES: Ian Wright, Emma Hayes, Laura Georges e Fernando Morientes.

James Salmon, Senior Director, FC Brand at EA SPORTS, ha dichiarato:

È un onore avere il supporto della UEFA per FC FUTURES, mentre continuiamo il nostro viaggio verso lo sviluppo della community calcistica globale. È incredibile vedere i ragazzi eseguire queste esercitazioni sul campo, che hanno imparato a conoscere giocando al nostro gioco. Con FC FUTURES e EA SPORTS FC ci troviamo in una posizione privilegiata e unica, per la quale possiamo avere un impatto così significativo sul gioco reale.

Gli allenamenti e gli allenatori sono stati annunciati il 13 ottobre in occasione del UEFA Grassroots Festival of Football powered by EA SPORTS FC a Stoccolma. Il festival ha riunito giovani calciatori e calciatrici provenienti da scuole e club locali, che hanno partecipato a partite a campo ridotto e a sfide di abilità ispirate ai nuovi allenamenti. L’obiettivo del festival era quello di promuovere il calcio di base e i valori del calcio a livello di comunità, dimostrando al contempo che l’esperienza del gioco digitale può avere un impatto reale e positivo sullo sviluppo fisico del calcio e ispirare un amore più profondo per il gioco.

Zvonimir Boban, UEFA Technical Director and Chief of Football, ha aggiunto:

La UEFA è lieta di appoggiare l’iniziativa innovativa di EA SPORTS, che fonde senza soluzione di continuità esperienze di calcio virtuali e reali. Questa iniziativa offre ai giovani un impegno multidimensionale verso lo sport e fornisce una piattaforma inclusiva per giocatori e allenatori di tutti i livelli. È proprio questa l’idea portante del UEFA Grassroots Programme: mantenere il calcio accessibile, sicuro e divertente per tutti coloro che vogliono partecipare, promuovendo al contempo un forte legame con i club, le scuole e le comunità locali.

L’ambassador di FC FUTURES e ala del Tottenham Hotspur/Swedish, Dejan Kulusevski, si è unito alle sessioni di coaching, fornendo i propri consigli e trucchi ai giovani giocatori durante la giornata. I partecipanti hanno anche ricevuto messaggi speciali da Fridolina Rolfö, Magdalena Eriksson e Olivia Schough. Per sostenere i club, gli enti di beneficenza e le scuole locali, EA SPORTS FC FUTURES fornirà anche attrezzature per aiutare gli allenatori a formare le nuove generazioni.

Il UEFA Grassroots Football Festival è l’attivazione più recente di FC FUTURES nell’ambito di un piano più ampio di investimenti in progetti di calcio di base nei prossimi tre anni. Le altre attivazioni di FC FUTURES includono la presentazione della Rocky & Wrighty Arena nel sud di Londra, l’impianto Z5 ad Aix-en-Provence con EA SPORTS FC 24 ICON e il global ambassador Zinedine Zidane, il campo Francisco de Laguna a Vallecas a Madrid, il Kearny Future Field nel New Jersey, USA, e il campo da calcio Sam Kerr a Sydney, Australia. Nei prossimi mesi verranno annunciati altri eventi e iniziative di FC FUTURES per sviluppare il calcio comunitario in tutto il mondo.