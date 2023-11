Tekken 8: svelato Victor Chevalier, doppiato da Vincent Cassel

Bandai Namco ha svelato uno dei nuovi personaggi che saranno selezionabili in Tekken 8. Si tratta di Victor Chevalier, francese, doppiato dal noto attore Vincent Cassel. Potete vedere il trailer che mostra le sue abilità in fondo alla notizia. Qui sotto gli screenshot.

Questa la descrizione del nuovo combattente:

Victor Chevalier è una leggenda vivente che ha fondato le forze indipendenti delle Nazioni Unite. Discendente da una stirpe di illustri cavalieri, con il sogno di salvare chiunque abbia bisogno di aiuto, decide di ripercorrere le orme del padre arruolandosi nella Marina francese, prima di entrare nelle Nazioni Unite seguendo questo suo desiderio.

Capendo che il mondo stava per essere conquistato da una gigantesca corporazione, ha fondato e addestrato la Raven Force, un gruppo di forze armate con l’autorità di agire a propria discrezione per contrastare le milizie private della corporazione.

Indossando il suo abito di alta sartoria e sfruttando le armi ottiche più moderne, Victor ha preso le redini delle forze delle Nazioni Unite, comandando il suo esercito e preparandosi per la battaglia.

Victor Chevalier, come detto precedentemente, è doppiato dal celebre attore francese Vincent Cassel. L’attore ha debuttato in Hate nel 1995, prima di comparire in pellicole del calibro di Ocean’s Twelve e Ocean’s Thirteen, Nemico pubblico N. 1, La promessa dell’assassino, Il cigno nero o È solo la fine del mondo. Cassel è un giocatore di TEKKEN di lunga data e il personaggio di Victor Chevalier rappresenta il suo debutto nel doppiaggio videoludico. Qui sotto il video con l’attore.

“Ho scoperto TEKKEN nei primi anni ’90, ma ho iniziato a giocarci davvero quando è stato introdotto Eddy Gordo. Era un professionista della capoeira e allora la facevo anch’io, quindi giocavo solo con lui“, ha dichiarato Vincent Cassel. “Quello che mi piace di Victor Chevalier è il fatto che sia un personaggio francese in un gioco così rinomato a livello internazionale. Oltre al fatto che è molto sofisticato ed è un ottimo promotore di una certa idea dell’eleganza francese tramite il suo aspetto e i suoi modi di fare. Queste sue caratteristiche, oltre al fatto di essere stato chiamato a doppiarlo, mi hanno portato a interessarmi particolarmente al personaggio“.

Qui sotto il trailer che mostra Victor in azione, ricordando che Tekken 8 arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 26 gennaio 2024.