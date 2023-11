Ghost of Tsushima: ha parlato il regista scelto per il film

Dopo due anni di sviluppo, il regista Chad Stahelski offre un aggiornamento molto promettente sul film Ghost of Tsushima. Il gioco originale Sucker Punch era incentrato su un samurai in cerca di redenzione dopo che il suo clan è stato spazzato via dai mongoli invasori sull’omonima isola, dovendo scegliere tra seguire il codice guerriero e combattere con onore o vincere minimizzando le perdite. Il film Ghost of Tsushima è stato annunciato per la prima volta all’inizio del 2021 con Stahelski, noto per aver diretto tutti e quattro i film di John Wick, come regista e produttore.

Durante un’intervista a Screen Rant per la campagna per gli Oscar di John Wick: Capitolo 4, Stahelski ha offerto un aggiornamento sul film Ghost of Tsushima. Il regista ha confermato che la sceneggiatura è pronta e che il team creativo è pronto per iniziare, riconoscendo che stanno attualmente aspettando che gli scioperi finiscano prima di poter andare avanti correttamente. Queste le parole di Stahelski:

Abbiamo una sceneggiatura, siamo molto vicini a mettere tutto insieme. Lo sviluppo è sempre complicato, ci sono gli studi, gli scioperi, le disponibilità e lo scouting. Penso che le due cose a cui sono più vicino e più interessato siano Highlander e Ghost of Tsushima. Entrambe franchise incredibili, la storia di Ghost è, anche, una delle mie storie preferite di tutti i tempi.

Le influenze di Akira Kurosawa su Stahelski erano già evidenti dalla saga di John Wick, ma sono ancora più rilevanti quando si guarda a Ghost of Tsushima. Il co-regista Nate Fox ha spesso parlato dell’influenza dell’iconico regista sul gioco stesso, con la sua caratteristica di gameplay di consentire scontri contro i nemici che cercano di emulare I sette samurai. Il gioco è stato persino rilasciato con una modalità filtro in bianco e nero intitolata Modalità Kurosawa, dopo aver ricevuto il permesso dalla famiglia di chiamarla così per rendergli omaggio.

Stahelski sembra essere il regista perfetto per il film Ghost of Tsushima vista la sua pura passione per il progetto. Il regista ha spesso parlato della sua dedizione nel portare in vita il gioco in modo autentico sullo schermo, arrivando persino a dire che spera di spingere per un cast tutto giapponese che parli nella loro lingua madre per rimanere ulteriormente fedele alla sua ambientazione del 13° secolo e alla storia stessa. Mentre Stahelski è attualmente impegnato a mettere insieme il suo reboot di Highlander, la sua dedizione a Ghost of Tsushima segna un segno promettente del suo continuo sviluppo.