John Wick: universo in espansione con una serie tv?

Per il regista Chad Stahelski, la mente dietro la serie, il mondo di John Wick sarà sempre nella sua mente, e durante una chiacchierata per Collider, Stahelski ha confermato che c’è un’altra serie TV di Wick attualmente in lavorazione, aggiungendo che è molto ansioso di salire a bordo come regista per la serie quando inizierà la produzione.

Ancora una volta, credetemi, tutte le idee su cui il nostro gruppo di sceneggiatori sta lavorando ora, vi giuro che mi piacciono tutte. Se domani mi dicessero che dovrò realizzare una qualsiasi di esse, direi: Fico! È un ottimo modo per trascorrere un anno. Sono tutte idee fantastiche e ho già in mente come realizzarle. È questo il bello di continuare. E stiamo realizzando una serie televisiva di John Wick, il che, ancora una volta, mi tiene la mente occupata.

Stahelski ha continuato spiegando perché gli piacerebbe prendere il timone di alcuni episodi dell’altra serie spin-off, dicendo:

Mi piacerebbe fare un paio di episodi dello show televisivo perché penso che mi divertirei a provare cose che non abbiamo avuto modo di provare nei film. Voglio dire, assolutamente. Ci sono alcune grandi idee. E lavorare con un cast diverso e una struttura narrativa diversa senza John Wick, sarebbe una sfida divertente.

Questo non vuol dire che Stahelski non abbia pensato di collaborare di nuovo con keanu reeves nel franchise, nonostante quello che alcuni potrebbero aver considerato una sorta di finale definitivo per il personaggio al culmine di John Wick: Capitolo 4. Ma avendo riversato così tanto di loro e della loro anima nella realizzazione dell’acclamato franchise d’azione, non lo faranno solo per il gusto di farlo. “Detto questo, se Keanu mi chiamasse domani con un’idea, o se mi svegliassi domani dicendo ‘Ehi, facciamo…’. Sai, sarei felice di tornare anche in John Wick”, ha detto Stahelski. “Deve essere solo per la giusta ragione.”

In attesa di ulteriori aggiornamenti, qui potete leggere la nostra recensione di John Wick Hex, il videogame ,mentre qui le ultime notizie su The Continental, il prequel di John Wick.