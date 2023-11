Call of Duty Modern Warfare III: trailer di lancio della campagna

Activision ha pubblicato il trailer di lancio della modalità campagna di Call of Duty Modern Wafare III, nuovo titolo della serie FPS sviluppato da Sledgehammer Games, che sarà disponibile su PC (qui le specifiche), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S dal 10 novembre. La campagna in accesso anticipato è disponibile da oggi 2 novembre.

Questa una breve descrizione della modalità, dal sito ufficiale:

LA GUERRA È CAMBIATA

Nel sequel diretto di Call of Duty: Modern Warfare II, il Capitano Price e la Task Force 141 affrontano la minaccia definitiva. Il criminale di guerra ultranazionalista Vladimir Makarov sta estendendo la sua influenza in tutto il mondo, costringendo la Task Force 141 a combattere come mai prima d’ora.

ADATTARSI O MORIRE IN UNA LOTTA CONTRO LA MINACCIA FINALE

Combattere significa fare delle scelte: diversi loadout, diversi percorsi nella missione. Oltre alle tipiche missioni della campagna di Call of Duty, Call of Duty: Modern Warfare III introduce missioni di combattimento aperte che offrono maggiori possibilità di scelta al giocatore.

Qui sotto il trailer di lancio della campagna, ricordando che nelle precedenti ore, il canale italiano aveva pubblicato uno spot con protagonista il noto cuoco Giorgione.