YU-GI-OH! Gioco di Carte Collezionabili: arrivano due nuove rarità “Luxury” con Collezione Rarità 25° Anniversario

Konami ha annunciato l’uscita del set Collezione Rarità 25° Anniversario, disponibile ora, in Europe e Oceania, per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (GCC).

Qui sotto la descrizione ufficiale del set:

Collezione Rarità 25° Anniversario è uno spettacolare all-foil set composto da 79 Carte tra le più popolari e amate, ognuna disponibile in 7 rarità diverse, incluse 2 nuove rarità “luxury”. Per la prima volta in assoluto, i fan di Yu-Gi-Oh! GCC potranno mettere le mani sulle nuove Rare Collector stile “Rara Segreta Prismatica” e Rare Ultimate stile “Rara Segreta Prismatica”.

Le Rare Collector stile “Rara Segreta Prismatica” spiccano grazie alla loro finitura extra lucente, corrispondono alle “Rare Collector” giapponesi precedentemente disponibili solo in Asia. Le Rare Ultimate stile “Rara Segreta Prismatica” sono caratterizzate da elementi 3D in rilievo, corrispondono alle “Rare Ultimate” giapponesi precedentemente disponibili solo in Asia.

Inoltre, Collezione Rarità 25°Anniversario include anche Super Rare, Ultra Rare, Rare Segrete, Rare Segrete Platino e una speciale Rara Segreta Quarto di Secolo dedicata alle celebrazioni del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh! GCC. Ogni Carta del set sarà disponibile in ognuna di queste rarità e ogni pack può contenere fino a 3 Rare Segrete Prismatiche. Ogni busta contiene:

2 Carte Super Rare

1 Carta Rara Segreta (con 1 possibilità su 4 di essere una Rara Segreta Platino o Rara Segreta Quarto di Secolo)

2 Carte Ultra Rare (ognuna con 1 possibilità individuale su 6 di essere una nuova Rara Collector stile “Rara Segreta Prismatica” o una nuova Rara Ultimate stile “Rara Segreta Prismatica”)

Per maggiori dettagli, potete collegarvi al sito ufficiale. Vi ricordiamo infine che questi giorni, al Lucca Comics & Games 2023, potete visitare lo stand Yu-Gi-Oh! GCC al Padiglione Carducci, storica sede dell’area Games.