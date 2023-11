Silent Hill: Konami ha nei piani altri remake?

Konami potrebbe essere al lavoro su altri remake di Silent Hill.

Lo scorso anno il publisher giapponese ha ridato vita ad una IP che era ferma da molto tempo, quando ha annunciato che erano in lavorazione nuovi giochi insieme al remake di Silent Hill 2, realizzato dal team di sviluppo Bloober Team.

Ora, nell’ambito dei risultati trimestrali, la società ha fornito un aggiornamento sui suoi prossimi progetti, dichiarando che erano in programma dei “remakes” di Silent Hill.

Konami ha infatti dichiarato che: “Per quanto riguarda gli sforzi in corso, stiamo lavorando diligentemente su Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, che ricrea fedelmente la storia, i personaggi e il design del gioco di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, uno dei titoli più amati della serie Metal Gear, e ne aggiorna lo stile grafico alla grafica moderna per l’attuale generazione, nonché ai remake e ai titoli completamente nuovi della serie Silent Hill, che ha guadagnato popolarità come gioco horror psicologico”.

Sebbene l’affermazione possa essere stata fatta per errore, magari per un refuso, potrebbe però d’altro canto sottintendere che è in sviluppo più di un remake. Vedremo nel futuro se la notizia verrà confermata o smentita.

Lo sviluppatore Bloober Team ha dichiarato a marzo che lo sviluppo del remake di SH 2 era “vicino” al completamento. Mentre pochi giorni fa è uscita l’app SH Ascension.