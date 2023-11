Scott Pilgrim Takes Off: disponibile la prima opening della serie

Scott Pilgrim è tornato ed è pronto a mostrarci alcune cose interessanti in Scott Pilgrim Takes Off, la nuova serie anime di Netflix basata sul film di Edgar Wright del 2010 e sui popolarissimi fumetti di Bryan Lee O’Malley. E mentre abbiamo già dato il nostro primo sguardo alla serie grazie al teaser rilasciato ad agosto, il gigante dello streaming ha appena rilasciato l’intera sequenza dei titoli di testa

Il gruppo rock giapponese Necry Talkie è la band dietro la sigla della serie, con un numero cinetico di batteria e chitarra scritto dal cantante e chitarrista Asahi. Si tratta di un pezzo propulsivo di J-Rock che, se abbinato a Devilman Crybaby e Keep Your Hands Off Eizouken!, mostra come questa nuova serie si stia avvicinando all’eredità immortale della sequenza dei titoli di testa di Sex Bob-Omb del film di Edgar Wright, mentre marcia al ritmo del proprio tamburo.

I titoli di coda, che anticipano scorci del martello di Ramona e dei suoi sette ex malvagi – così come Scott che suona con la sua band – servono anche come un gradito promemoria che l’intero cast del film di Wright è presente, e torna indietro per questa nuovissima avventura. Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Brie Larson, Chris Evans, Anna Kendrick, Aubrey Plaza, Jason Schwartzmann, praticamente tutti. Vi lasciamo il video dell’opening.