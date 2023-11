Call of Duty Modern Warfare 3: seguite la nostra maratona sul nostro canale Twitch a partire dalle 13:00

Sebbene ancora manchino diversi giorni all’uscita ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 3, nuovo capitolo della saga sviluppata da Infinity Ward, Sledgehammer Games e pubblicata da Activision, ci saranno ugualmente novità. A partire dalla giornata di ieri, i giocatori che hanno prenotato il titolo possono già muovere i primi passi nella modalità campagna del gioco, la quale vedrà alcuni volti noti come il Capitano Price, Ghost, Soap e tanti altri, impegnati contro una minaccia da fermare, ossia il pericoloso Makarov, antagonista già conosciuto in Call of Duty Modern Warfare 2 del 2009 e Call of Duty Modern Warfare 3 del 2011.

Detto ciò, proprio in occasione dell’accesso anticipato della campagna del titolo, noi di GamesVillage saremo in live sul nostro canale Twitch per una maratona dalla durata totale di 6 ore cui inizio è previsto alle 13:00, con il nostro livestreaming che si concluderà alle 19:00. Il nostro Mattia Sergio vi accompagnerà alla scoperta della campagna in una diretta piena di intrattenimento e professionalità, rispondendo anche alle vostre domande o alle vostre curiosità. In più, cogliamo anche questa opportunità per dirvi che se volete supportarci potrete lasciare l’abbonamento Prime Gaming, ma anche mettere il follow al canale e commentare in chat. Insomma, questo sicuramente sarà un appuntamento indimenticabile per uno dei titoli più attesi di questo fine 2023. Ci farete compagnia?