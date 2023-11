Lucca Comics & Games Awards 2023: annunciati i vincitori

Una platea di stelle del fumetto, dell’illustrazione e del gioco, accompagnata da una nutrita rappresentanza di tutti gli universi del festival, ha affollato il Teatro del Giglio di Lucca in occasione della cerimonia di consegna dei Lucca Comics & Games Awards 2023, gli “Oscar” italiani del fumetto e del gioco. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale qui.

Il Gran Guinigi al Miglior fumetto breve o raccolta è stato assegnato a Topolino e l’incubo dell’Isola di Corallo di Marco Nucci e Casty (Panini Comics). Il Gran Guinigi al Miglior fumetto seriale è andato a Eternity di Alessandro Bilotta e AAVV (Sergio Bonelli Editore). Il Gran Guinigi al Miglior disegno è stato assegnato ex aequo a Francesca Ghermandi per I misteri dell’oceano intergalattico (Eris) e Léa Murawiec per Il grande vuoto(COMICON Edizioni). Il Gran Guinigi Miglior sceneggiatura è andato a Tom King per Human Target (Panini Comics). A Iris Biasio è stato assegnato il Gran Guinigi al/alla Migliore esordiente per Mia sorella è pazza(Rizzoli Lizard). Con uno sguardo al futuro è stato assegnato anche il Lucca Project Contest 2023 e per la prima volta il progetto vincitore è stato proclamato nel corso della cerimonia di premiazione. Il riconoscimento è andato a QUESTI MURI di Marco Checchin.

Articoli Consigliati IllFonic promuove Shannon Gerritzen a Head of Publishing Call of Duty Modern Warfare 3: seguite la nostra maratona sul nostro canale Twitch a partire dalle 13:00

Il premio Gioco inedito dell’anno, organizzato da Lucca Comics & Games in collaborazione con DV Games, compie venti anni e segna il record di titoli partecipanti. Su ben 60 proposte, a vincere è stato Sensu di Enrico Vicario, che ha ritirato personalmente il premio. Tra i cinque finalisti nella categoria Gioco dell’Anno il vincitore è stato Challengers! di Asmodee Italia. Il premio Gioco di Ruolo dell’Anno è stato assegnato a Wanderhome, pubblicato da Grumpy Bear. Assassin’s Creed è il titolo vincitore del Joe Dever Award 2023. A ritirare il premio è stata Laura Inglima Modica in rappresentanza di Ubisoft. Il Premio alla Carriera, per l’edizione del trentennale di Lucca Games, ha visto una doppia e straordinaria assegnazione: a ritirarlo sono stati Silvio Negri-Clementi, CEO di Pendragon, e David Preti, COO di CMON. Silvio Negri-Clementi è CEO di Pendragon dal 2014 e ha lavorato a innumerevoli giochi di ruolo.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.