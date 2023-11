Persona 5 Tactica: pubblicato un nuovo Dev Diary

Lo sviluppatore ATLUS, per il gioco di ruolo d’azione Persona 5 Tactica (trovate qui il nostro Provato), ha pubblicato un nuovo Dev Diary degli sviluppatori. All’interno del Dev diary, il produttore Atsushi Nomura parla delle sue esperienze e della sua storia di lavoro sulla serie Persona, introduce la storia e il gameplay del gioco, i Ladri Fantasma e i nuovi personaggi Erina e Toshiro. Il titolo arriverà il 17 novembre 2023 su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. L’IP sarà anche disponibile su Xbox Game Pass all’uscita. Trovate il Dev Diary qui sotto.

Persona 5 Tactica presenta cinque livelli di difficoltà, da Rilassata a Spietata, grazie ai quali sia i neofiti che i veterani dei GDR strategici potranno trovare il livello di sfida più adatto a loro. Ricordiamo che Atlus ha anche confermato Orpheus Picaro e Izanagi Picaro come bonus pre-ordine che possono aiutare in combattimento. Di seguito una panoramica del titolo:

Articoli Consigliati Apex Legends: in arrivo Three Strikes e la collaborazione con Post Malone Dungeons & Dragons: disponibile Dragonlance l’Ombra della Regina dei Draghi

I Phantom Thieves sono tornati per una nuova missione! In una giornata apparentemente normale al Café Leblanc, i nostri eroi vengono improvvisamente trasportati in un altro mondo di guerra e oppressione. Uniscono le forze con il capo del corpo ribelle per guidare il colpo di stato e liberarsi dal dominio tirannico. Scatena una rivoluzione, attraversa i regni e scopri la verità dietro questo mondo misterioso.

Persona 5 Tactica è ora disponibile per il pre-ordine e arriverà in tutto il mondo il 17 novembre 2023 su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il gioco sarà anche disponibile su Xbox Game Pass all’uscita. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.