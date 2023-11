Fortnite OG ci riporta al 2018 con la prima isola e i vecchi contenuti

É tutto vero! Fornite OG, ossia la nuova stagione del Capitolo 4 del battle royale di Epic Games, ci riporterà dove tutto è iniziato. La prima isola, i primi contenuti, si riparte dal dal Capitolo 1 – Stagione 5: ciò significa che i carrelli della spesa, gli ATK, i fucili d’assalto, i fucili a pompa e molto altro ancora torneranno in Battaglia reale e Zero costruzioni! Di seguito tutto ciò che c’è da sapere sui vecchi-nuovi contenuti accessibili su Fortnite!

COSTRUISCI LA TUA VITTORIA, A RITROSO NEL TEMPO

Torna indietro nel tempo, stagione per stagione. Le varie attrezzature rimarranno fuori magazzino per la durata dell’aggiornamento di lancio, per più aggiornamenti consecutivi o per la totalità di Fortnite: OG ⛏ L’elenco sottostante include solo una parte degli oggetti messi fuori magazzino:

V27.00 – STAGIONE 5: IL RITORNO DI PINNACOLI PENDENTI, BOSCHETTO BISUNTO E RAPIDE RISCHIOSE

Pinnacoli Pendenti è un PDI introdotto sull’isola nella Stagione 2 e rimasto fino alla Stagione 9.

La Stagione 5… quando i mondi si sono scontrati, e i giocatori si scontravano sui Kart da off-road! Raccogli armi, trappole e veicoli presenti nella Stagione 5 originale.

Fucile d’assalto, fucile a pompa e fucile da caccia sono solo alcune delle armi fuori magazzino!

A tornare non sono solo le armi: anche oggetti come trappole danneggianti, rampini e bombe ballerine saranno fuori magazzino.

Corse da brivido in arrivo: carrelli della spesa e Kart da off-road saranno fuori magazzino! (Si consiglia prudenza prima di tentare acrobazie con carrelli della spesa).

SOLUZIONE RAPIDA V27.00 DEL 9 NOVEMBRE – STAGIONE 6: L’OSCURITÀ STA ARRIVANDO ANCORA UNA VOLTA A SPONDE DEL SACCHEGGIO

L’oscurità avanza ancora su Sponde del Saccheggio! Durante la soluzione rapida v27.00 del 9 novembre potrai spaventare gli avversari con armi della Stagione 6. E goderti Quad annientatori, torrette montate e altro ancora!

Impugna le armi che comparivano nei bottini della Stagione 6, come doppietta, granata appiccicosa e Sei colpi. (Come si conviene, la Sei colpi ha debuttato proprio nella Stagione 6!)

Costruisci le difese! Fissa una trappola congelante sul tuo super Fortatile e completa il tutto con le torrette montate. (Non sudare freddo! Trappola congelante e torretta montata non compariranno in Zero costruzioni).

Ingrana la quarta con Quad annientatori o Driftboard*.

*Il debutto del Driftboard è avvenuto con la Stagione 7 ma sarà disponibile in Fortnite: OG fin dall’aggiornamento della Stagione 6!

SOLUZIONE RAPIDA V27.10 DEL 16 NOVEMBRE – STAGIONI 7 E 8: GELO E TESORI

Se le trappole congelanti ti sembravano fredde, le stagioni 7 e 8 offrono un bioma innevato e Piste Polari. L’isola si è popolata di accampamenti dei pirati che sfidano le temperature pol-arrrri, insieme a un armamentario da cappa e spada.

Armi classiche fanno un vero ritorno col botto con pistola a focile, mitragliatrice e dispositivo di lancio quadruplo!

Molte altre chicche tornano in superficie (e fuori magazzino) con la v27.10, fra cui la trappola a dardo velenoso, il rischieramento dei deltaplani e il tesoro sepolto. Nota: la trappola a dardo velenoso non sarà disponibile in Zero costruzioni.

Basta girare a vuoto: all’attacco! Colpisci duro con il classico X-4 Stormwing del sergente Bruma e il cannone pirata che consente di scagliare i compagni.

SOLUZIONE RAPIDA V27.10 DEL 23 NOVEMBRE – STAGIONI 9 E X: DECOLLO!

Con la stagione 9, il futuro era qui. Poi la Stagione X è arrivata e il mondo si è destabilizzato — IN FRETTA! Ma niente paura: le stagioni 9 e X traboccavano di modi intriganti per giocare a Fortnite che torneranno con la soluzione rapida v27.11 del 23 novembre.

Chiudi Fortnite: OG in bellezza con armi come fucile di precisione pesante, lanciagranate di prossimità, attacco aereo e fenditura rottami.

Sfida l’ordine naturale con oggetti come inversione tempesta e jetpack. (Curiosità: durante l’evento “Il Duello finale” della Stagione 9, i giocatori hanno indossato i jetpack per assistere a una battaglia di proporzioni epiche).

Dopo la sua prima apparizione nella Stagione 8, la girosfera ha continuato la sua corsa per tutta la Stagione 9.

FAI DUE PASSI NEL PASSATO CON IL PASS OG E IL NEGOZIO OGGETTI OG

È ARRIVATO IL PASS OG

Una stagione OG tutta velocità turbo e viaggi nel tempo significa un nuovissimo… Pass OG! È pieno di oltre 50 nuovi oggetti nel gioco, e potrai sbloccare tutte le ricompense estetiche nel Pass OG in sole quattro settimane. Il Pass OG è acquistabile a 950 V-buck e puoi ottenere fino a 1.000 V-buck avanzando nel Pass OG. Fai parte della Crew di Fortnite? Il Pass OG è incluso nell’abbonamento alla Crew di Fortnite.

OTTIENI NUOVI CLASSICI CON IL NEGOZIO OG

Abbiamo premuto il tasto rewind sul Negozio oggetti. Scopri una straordinaria selezione di oggetti classici, remixati e originali sul negozio OG! Questi costumi e accessori saranno disponibili per un periodo limitato, con una nuova selezione che comparirà sul negozio ogni giorno alle 01:00 ora italiana.

CAPITOLO 4 – STAGIONE OG IN CLASSIFICA

Il nostro benvenuto in Capitolo 4 – Stagione OG in classifica! Come al solito con una nuova stagione, la posizione di tutti è stata azzerata in Capitolo 4 – Stagione OG, cosicché ognuno possa ricominciare ad armi pari.

Come al solito, dovrai solo giocare una partita in Classifica nel Capitolo 4 – Stagione 4 OG per scoprire la tua posizione (una partita in Battaglia reale e una in Zero costruzioni). La prestazione nella prima partita non determina la posizione in Classifica iniziale. Piuttosto, la rivela per poi aggiornare la barra dei progressi relativi alla posizione in base alla tua prestazione durante la partita.

TEST MATCHMAKING IN CLASSIFICA

Sei nelle posizioni più alte? È previsto che il matchmaking richieda un tempo leggermente maggiore rispetto alle posizioni inferiori. Di recente abbiamo avviato un test per aiutarvi a entrare più rapidamente in partita. In particolare, le lobby con oltre 80 giocatori inizieranno una partita se il matchmaking va per le lunghe. Mentre monitoriamo la cosa, potremo regolare la soglia dei giocatori e il tempo trascorso prima che l’incontro abbia inizio.

Un altro obiettivo di questo test è di ottenere partite più eque per i giocatori di posizione superiore, limitando lo spettro dei giocatori in grado di partecipare.

AVANZAMENTO DI POSIZIONE ACCELERATO IN FORTNITE OG

Dato che Fortnite: OG sarà una stagione più corta, anche l’avanzamento alle posizioni alte e medie sarà più rapido. La penalizzazione per i giocatori eliminati nelle prime fasi della partita sarà minore e la crescita della barra d’avanzamento sarà leggermente più veloce. Continua la tua ascesa verso Unreal!

Inoltre, abbiamo accelerato l’avanzamento dei giocatori nella posizione bronzo, in modo che gli amici in coda insieme nelle varie posizioni abbiamo un avanzamento più costante.

RICOMPENSA IN CLASSIFICA RIEVOCAZIONE

Quando salti dal Bus della battaglia lanciandoti in una partita in classifica, ti viene assegnato un incarico urgente Classifica. Completando un certo numero di incarichi urgenti Classifica, sbloccherai oggetti estetici nel gioco! Sblocca il dorso decorativo Tag del classificatore ispirato al Capitolo 1, completando un solo incarico urgente Classifica nel corso di Fortnite: OG.

Le Piastrine del classificatore mostreranno il colore della posizione più alta che hai raggiunto questa stagione. Il tuo livello ti riempie d’orgoglio? Sfoggialo in questa stagione e oltre!

CLASSICAMENTE COMPETITIVO

Un passo indietro nel tempo non significa un passo indietro nelle tue competizioni! Scopri l’offerta competitiva di Fortnite: OG, coppe in classifica comprese, sul nostro post di blog sui dettagli delle competizioni di Fortnite OG

Ala-lama del contendente e Ombrello temporale del concorrente, deltaplani ricompensa ottenibili nelle coppe in classifica.

Ricorda che non tutte le caratteristiche di Fortnite: OG saranno presenti nei tornei. Le funzionalità assenti dai tornei includeranno (ma non esclusivamente):