Payday 3: primo aggiornamento disponibile, ecco che cosa modifica

Dopo numerosi ritardi, Payday 3 (trovate qui la nostra Recensione) di Starbreeze Studios ha finalmente ricevuto la sua prima patch con correzioni di bug e cambiamenti nella qualità della vita. L’aggiornamento fornisce articoli disponibili in pre-ordine e specifici per le edizioni per tutti i giocatori, aggiornando al contempo la mira assistita per PS5. Sono stati risolti anche gli arresti anomali che si verificavano rispondendo a una radio, saltando prima della fine della rapina e provocati da esplosioni multiple.

Starbreeze ha anche confermato alcune modifiche alle abilità come Last Man Standing e Armor Up, che saranno presenti nella prossima patch. Il team non si aspetta “grandi nerf” per le altre abilità, ma il tempo lo dirà. Nel frattempo, sta esaminando altri modi per ripristinare l’armatura affrontando allo stesso tempo la salute, che è “sottoperformante”. Sfortunatamente, le modifiche a quest’ultimo saranno un “cambiamento graduale nel corso del primo anno di aggiornamenti, piuttosto che un aggiornamento radicale”, quindi continua a equipaggiare quelle borse per armature come se la tua vita dipendesse da questo. Trovate le note complete qui. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Articoli Consigliati Gangs of Sherwood: ecco il demo trailer Fortnite OG ci riporta al 2018 con la prima isola e i vecchi contenuti

Payday 3 è l’attesissimo seguito di uno degli sparatutto cooperativi più famosi di sempre. Fin dalla sua uscita, i giocatori del franchise hanno potuto sperimentare il brivido di un colpo perfettamente pianificato ed eseguito. Questo è ciò che rende il titolo un’esperienza FPS cooperativa senza eguali. Ritorna nel mondo del crimine nei panni della Payday gang, l’invidia dei suoi simili e l’incubo delle forze dell’ordine. Diversi anni dopo la fine del loro regno del terrore su Washington DC, si riuniscono ancora una volta per affrontare la minaccia che li ha costretti a uscire dal loro ritiro anticipato. Cedi alla tua voglia di fama e ricchezze e scatenati in PAYDAY 3. Oltre all’oro, ai contanti, ai gioielli e a qualsiasi altro oggetto di valore in cui ti imbatterai, potrai sviluppare una notevole collezione di armi, oggetti estetici e riconoscimenti.

Payday 3 è disponibile per Xbox Series X/S, PS5 e PC, insieme a Game Pass.