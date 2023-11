Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto: annunciata la data per Il Tesoro dell’Area Zero Parte 2 Il Disco Indaco

The Pokemon Company ha annunciato che il secondo DLC a pagamento Il tesoro nascosto dell’Area Zero Parte 2: Il Disco Indaco di Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto, verrà lanciato il 14 dicembre. È il seguito della Maschera Turchese e vede il giocatore avventurarsi nell’Istituto Mirtillo fuori Paldea.

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono i primi RPG open world della serie Pokémon. Potrete godervi i capisaldi della serie (incontrare Pokémon, allearvi o lottare con loro, allenarli e scambiarli) mentre vi immergete in un nuovo ed entusiasmante tipo di avventura. In questa nuova avventura, ci sono due Professori diversi; quello che incontrerai dipenderà dalla versione del gioco che sceglierai. Farete la conoscenza di due Professori diversi (a seconda della versione di gioco scelta) e di Nemi, la vostra nuova amica.

Pokémon Scarlet or Pokémon Violet The Hidden Treasure of Area Zero Part 2: The Indigo Disk launches on December 14!

Adventures await you at the Blueberry Academy, Trainers! #PokemonScarletViolet ❤️💜 pic.twitter.com/IljDHdTUeq

— Pokémon (@Pokemon) November 2, 2023