Immortals of Aveum: ecco quando arriva l’aggiornamento Echollector

Immortals of Aveum di Ascendant Studios riceverà un nuovo aggiornamento dei contenuti il ​​16 novembre. L’aggiornamento Echollector arriva insieme a una prova gratuita su PS5 e Xbox Series X/S, insieme a una demo su Steam. Aggiunge un nuovo obiettivo finale in cui Jak deve avventurarsi in nuove aree per gentile concessione di Shatterfanes corrotti.

Questi diventano disponibili dopo che il giocatore raggiunge Glaivegate e presenta un nuovo combattimento contro un boss con una nuova tradizione. Altre caratteristiche includono New Game Plus, che consente di trasferire “la maggior parte” delle abilità e degli incantesimi (ma non gli incantesimi potenziati) in una nuova partita. L’equipaggiamento epico e leggendario può essere aggiornato a livelli più alti e la salute, i danni e le abilità dei nemici vengono riequilibrati (anche gli XP e la valuta guadagnata vengono modificati). C’è anche la difficoltà Grand Magnus, la “modalità più impegnativa” di sempre, accessibile quando si inizia una nuova partita e New Game Plus. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Nell’universo di Aveum, coloro che possono esercitare la magia, usano i sigilli per concentrare il potere al loro interno, rendendolo più efficace e letale in combattimento. I sigilli sono parte integrante dell’azione dello sparatutto magico momento per momento di Immortals e dell’esperienza viscerale e cinematografica della campagna. Sperimentate un combattimento veloce, fluido, in prima persona, basato sugli incantesimi, facile da imparare e soddisfacente da padroneggiare. Sinergizzate il vostro stile di gioco con tutti e tre i colori della magia e diventa il più potente Triarch Magnus di Aveum.

Immortals of Aveum è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.