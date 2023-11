Twinkly: ecco le offerte per Natale 2023

Twinkly, leader mondiale nel settore dello smart lighting, si prepara ad illuminare le festività con una vasta gamma di decorazioni natalizie. Nella stagione natalizia 2023, Twinkly presenta la linea Plus insieme alle nuove luci a stringa LED C9 con un effetto caleidoscopico e sfaccettato, aggiungendo un pizzico di magia Twinkly al classico fascino natalizio.

Twinkly Plus è progettato per i “Prosumers” che desiderano creare grandi e sorprendenti installazioni all’aperto con le luci Twinkly. La linea Plus è la soluzione perfetta per una creatività illimitata e per realizzare l’effetto luminoso natalizio più magico e senza limiti. La nuova linea Plus include un Controller Plus e cinque dei prodotti più popolari di Twinkly: Icicle, Strings, Dots, Curtain e S14. Il Controller Plus a 4 porte può ospitare quattro serie di luci Twinkly Plus e supporta fino a 1000 LED intelligenti, con oltre 16 milioni di colori e funzionalità controllate tramite app. Crea effetti luminosi di livello professionale con facilità. Con un design resistente alle intemperie certificato IP65, la linea Plus è progettata per l’uso all’aperto e garantisce durabilità stagione dopo stagione. Il controller può connettersi tramite WiFi o cavo Ethernet, offrendo velocità, comodità e stabilità. Per installazioni ancora più grandi, i Controller Plus possono essere accoppiati tramite l’app, consentendo un numero infinito di LED.

Articoli Consigliati NZXT annuncia l’H6 Flow, nuovo case Mid-Tower Turtle Beach Atom Controller Recensione: ottimo device per i mobile gamer

Offrendo installazioni di livello professionale, la linea Plus è la soluzione perfetta per le piccole imprese che desiderano decorare i loro negozi, ristoranti, luoghi per eventi, interni o esterni senza la necessità di tecnici professionisti. La linea Plus è anche il prodotto ideale per i clienti che vogliono valorizzare le loro installazioni esterne. I prodotti possono essere acquistati singolarmente o in una combinazione suggerita da Twinkly che include il controller e quattro serie da 250 LED.

Disponibili sul sito ufficiale qui e presso rivenditori partner, le luci C9 sono disponibili in due lunghezze, 12 o 24 metri, al prezzo consigliato al pubblico di €99,99 per il modello da 12 metri e 40 LED, mentre la variante da 24 metri e 80 LED è proposta al prezzo consigliato al pubblico di €189,99.