Call of Duty Modern Warfare 3: svelate le ricompense per il completamento della campagna

Unisciti alla Task Force 141 per affrontare la più grande minaccia, Vladimir Makarov. Scopriamo in anteprima le ricompense che otterrete completando i livelli della Campagna, grazie ad una guida approfondita sulle nuovissime missioni Open Combat presenti nella narrazione. Oltre a rivelare il numero di missioni della campagna, le seguenti informazioni sono considerate prive di spoiler. La campagna di Call of Duty: Modern Warfare 3 è la diretta continuazione della narrazione di Call of Duty: Modern Warfare 2 e la posta in gioco non potrebbe essere più alta. L’ultranazionalista Vladimir Makarov è tornato sulla scena, estendendo la sua presa su tutto il mondo.

CAMPAGNA:

Un sequel diretto: Modern Warfare III riprende la narrazione da subito dopo gli eventi di Modern Warfare II. Unisciti al Capitano Price e alla Task Force 141 per affrontare la minaccia finale, l’ultranazionalista Vladimir Makarov. Missioni di combattimento aperte: Le nuove missioni Open Combat rivoluzionano il tradizionale livello della campagna. Schieratevi in luoghi aperti ed equipaggiatevi con scatole di rifornimento, piastre di armatura, giubbotti e altro ancora. Scegliete un approccio furtivo o prendete un veicolo e lanciatevi a testa bassa verso il pericolo. Ricompense per il completamento delle missioni: Ottenete oltre una dozzina di ricompense di gioco per il completamento della campagna, tra cui nuove carte da visita, operatori, gettoni XP doppi e uno speciale set di armi multigiocatore disponibile dal lancio del gioco, per il completamento della campagna.

Da COD HQ, recatevi nella sezione Modern Warfare 3 e selezionate il riquadro Campagna. Anche se il gioco è già stato lanciato, non vogliamo rovinare nulla. All’avvio della Campagna, seguite le indicazioni per scegliere l’impostazione della difficoltà e poi mettetevi all’opera. Il gioco vi dirà tutto ciò che dovete sapere per iniziare. Preparatevi a una corsa selvaggia.

La campagna di Modern Warfare 3 presenta quattro livelli di difficoltà:

· Recluta: Per i nuovi giocatori Call of Duty.

· Regolare: Le vostre abilità in combattimento saranno testate.

· Temprato: Le vostre abilità saranno messe a dura prova.

· Veterano: Non sopravviverete.

Più alto è il livello di difficoltà, maggiore sarà la posta in gioco. È possibile cambiare il livello di difficoltà del gioco in qualsiasi momento.

La Campagna è composta da 14 missioni diverse. Tutte le missioni, tranne una, premiano i giocatori con i seguenti elementi al loro completamento:

· Operazione 627: Biglietto da visita “Breather”.

· Cargo prezioso: 30 minuti di gettone XP doppio per il giocatore e 30 minuti di gettone XP doppio per l’arma

· Reattore: “Operatore” Corso

· Carico utile: Biglietto da visita “Ghillie Guy”.

· Copertura profonda: 30 minuti di gettone XP e 30 minuti di gettone XP arma

· Passeggero: N/A

· Sito di schianto: “Operatore “Pathfinder

· Punto di infiammabilità: Biglietto da visita “Toxic Drip”.

· Oligarca: 1 ora Gettone XP giocatore doppio e 1 ora Gettone XP arma doppia

· Highrise: Operatore “Doc

· Tundra ghiacciata: biglietto da visita “Skull Rhapsody”.

· Diga di Gora: 1 ora di gettone XP giocatore doppio e 1 ora di gettone XP arma doppia

· Pericolo vicino: “Operatore “Jabber

· Cavallo di Troia: Emblema di completamento della campagna e modello d’arma