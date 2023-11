Lucca Comics & Games 2023, si chiude un’edizione dai grandi numeri e molto chiacchierata

Il Lucca Comics & Games si è svolto, e finalmente la frenetica parata della Cultura Pop, di cui la fiera si fa portavoce, può abbassare le armi e riprendere fiato in vista dei prossimi eventi. Intanto, però, è bene ripassare un po’ quelle che sono state le notizie principali in merito all’evento, in cui sono state presentate moltissime novità. Il Festival si è dimostrato ancora una volta uno spazio contemporaneo, fatto di tanta immaginazione ma altrettanta realtà, confronto e partecipazione, nel quale i grandi temi si sono trasformati in disegni, parole, immagini, rappresentazioni, incanalando le emozioni e le ragioni in un preziosissimo flusso creativo. 314.220 biglietti venduti, più di 700 espositori, centinaia di ospiti da tutto il mondo e un appuntamento che si rinnova al 2024, dal 30 ottobre al 3 novembre. Proveremo, ora, a fare un breve recap selettivo dell’evento, e sottolineare qualche incontro più interessante al di fuori di quanto già accennato nello speciale prevedente .

L’edizione Together e le prime tensioni del Lucca Comics & Games: il Racconto della Guerra

L’edizione Together, come è stato definito il Lucca Comics & Games quest’anno, ha aperto le porte all’evento tramite diversi dibattiti: tra i danni e le paure scatenate dal maltempo, fino agli scontri che hanno infestato il web, e non solo, portando all’assenza di alcuni ospiti della Fiera, e tra questi il fumettista romano Zerocalcare.

Piccola premessa sui fatti: l’edizione di quest’anno ha avuto il patrocinio dell’ambasciata israeliana, portando infatti la firma degli illustratori Asaf e Tomer Hanuka sul poster ufficiale. Proprio questo patrocinio, che nulla ha a che fare con i due artisti e presenta ragioni ben più profonde, ha condotto Michele Rech, in arte Zerocalcare, a non presentarsi alla fiera di quest’anno.

L’assenza, spiegata prima tramite le storie instagram e poi disegnata in una striscia per raccontare in modo esaustivo le proprie ragioni e il susseguirsi degli eventi, è stata dettata da motivazioni personali che non entrano in nessun modo nella questione politica e non si scontrano nemmeno con la presenza dei due artisti alla Fiera.

Si tratta, infatti, di una decisione di stampo morale, dettata soprattutto dall’esperienza dell’artista il quale è stato a Gaza diversi anni fa, entrando quindi a stretto contatto con quella realtà: “Senza troppi giri di parole: Purtroppo il patrocinio dell’ambasciata israeliana su Lucca Comics per me rappresenta un problema” – ha esordito nella storia su Instagram Zerocalcare, continuando poi: “In questo momento in cui a Gaza sono incastrate due milioni di persone che non sanno nemmeno se saranno vive il giorno dopo, dopo oltre 6000 morti civili, uomini donne e bambini affamati e ridotti allo stremo in attesa del prossimo bombardamento o di un’invasione di terra, mentre politici sbraitano in TV che a Gaza non esistono civili e che Gaza dev’essere distrutta, mentre anche le Nazioni Unite chiedono un cessate il fuoco – il minimo davvero – che viene sprezzantemente rifiutato, per me venire a festeggiare li dentro rappresenta un corto circuito che non riesco a gestire.”

La decisione dell’artista è stata seguita da una vera e propria guerra mediatica, tra insulti che accusano Zerocalcare di antisemitismo e che lo additano come principale causa dell’assenza dei fratelli Hanuka, i quali hanno infine rinunciato a causa delle varie tensioni accumulate.

A favore del dibattito, il Lucca Comics & Games ha promosso l’evento Raccontare la Guerra, che vuole essere un luogo di riflessione e confronto, allo scopo di prendere consapevolezza nei confronti dei contesti che hanno preso piede in questi giorni.

LuccaCG vuole continuare a essere un luogo di confronto e aprire una riflessione ampia durante la manifestazione, partendo dalle scelte e dalle dichiarazioni che autori e autrici stanno facendo in questi giorni, per un momento di dibattito importante: https://t.co/6ekOC74BZ2 pic.twitter.com/O1OqCNv9Mu — Lucca Comics & Games (@LuccaCandG) October 30, 2023

I fumetti: tutti i titoli proposti durante la fiera

Tra tutte le novità dell’evento, sicuramente anche quest’anno sono stati numerosi i titoli proposti dalle varie case editrici e promossi durante la fiera. Si tratta di numerose opere, tradotte in un’ampia lista, della quale ci limiteremo a citare qualche titolo più interessante.

Si parte con Sanji’s Food Wars!, fumetto realizzato da Yuto Tsukuda e Shun Saeki, autori del manga Food Wars – Shokugeki no Soma. Si tratta di uno spin-off della serie manga One Piece e incentrato su Sanji, il cuoco della ciurma di Cappello di paglia, che non può non essere citato, soprattutto in vista dell’evento organizzato dalla Toei Animation Europe.

Dalla penna di Neil Gaiman e P. Craig Russell (Sandman e American Gods), arriva Miti del nord 1, della casa editrice Tunué, che ci porta dalla creazione dei Nove regni fino all’arrivo del Ragnarök.

Facendo una piccola deviazione attraverso l’animazione, arriva nella versione fumetto, targata ReNoir Comics, il lungometraggio animato dalla Cartoon Saloon, la canzone del mare, di Tomm Moore, Ross Stewart e Sam Sattin. La storia, che compone la trilogia ispirata alle leggende irlandesi insieme a Brendan e il segreto di Kells e Wolfwalkers, arriva anche attraverso le pagine di una graphic novel magica, dallo stile originale, capace di farci entrare all’interno di un mondo incantato, separato da un velo dalla vita di tutti i giorni.

Un ultimo accenno è rivolto a Five Nights at Freddy’s. The Fourth Close, un racconto a fumetti che riprende la serie ideata da Scott Cawthon, con l’aiuto di Kira-Breed Wrisley, Diana Camero. La pellicola, in uscita al cinema, è stata proiettata in anteprima proprio al Lucca Comics & Games il 1 novembre, e continua a far parlare di sé tramite eventi e importanti novità su una delle pellicole più riuscite, inerenti ai film ispirati ai videogiochi. Oltre ai fumetti, sono numerosi anche i romanzi promossi durante la Fiera da ciascun stand, casa editrice o progetto che sia, e che invitiamo a supportare e seguire nelle rispettive pagine ufficiale.

Le ultime anteprime cinema al Lucca tra pioggia e vento

Bisogna dirlo: questa edizione del Lucca Comics ha lasciato sicuramente il segno. Non solo per i numerosi eventi in programma che si sono consumati, ma soprattutto per i vari disagi accaduti nel corso della fiera. Si parte ad esempio con la questione dei braccialetti, e le lunghissime file che hanno dovuto sopportare persino coloro che, per prevenire, hanno deciso di acquistare il biglietto online. Ma le sfortune non si sono esaurite qui: lo stato d’emergenza per il maltempo ha creato non pochi problemi alla città, e molti non hanno potuto partecipare all’evento. Fortunatamente, la Fiera si è resa subito disponibile, difatti coloro che venerdì 3 novembre non hanno potuto usare il proprio biglietto a causa dello stato di emergenza, hanno avuto la possibilità di far valere il proprio biglietto fino al 5 novembre. In questa cornice, tra le anteprime cinema non accennate la scorsa settimana, svetta quella presentata al Cinema Astra il 3 novembre, in cui è stato proiettato Mimì. Il principe delle tenebre con il regista Brando De Sica. Il film arriverà nelle sale il 16 novembre 2023. Ovviamente, non sono mancati altri appuntamenti, in costante aggiornamento anche sulla sezione specifica che si può trovare sul sito ufficiale.

Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games, ha così commentato questa edizione:

La capacità di inglobare nel festival le complessità del vivere contemporaneo è un segno di maturità ed è una delle chiavi del successo di Lucca Comics & Games 2023. Complessità che siamo orgogliosi di aver affrontato guidati da valori universali condivisi con tutta la nostra comunità. Questa edizione segna un passaggio di crescita ulteriore, un nuovo percorso che ci prepara alle prossime edizioni con la certezza che l’accoglienza, l’unione, il rispetto della pluralità delle opinioni e delle sensibilità, siano i pilastri di una manifestazione che è e vuole sempre più essere, un punto di riferimento per il settore a livello internazionale e luogo confortevole per tutti.

Per il momento dal Lucca Comics & Games è tutto, ma rimaniamo sempre in attesa di costanti aggiornamenti!