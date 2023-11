Dragon Ball The Breakers: disponibile la stagione 4

Come annunciato a fine mese scorso, è iniziata la quarta stagione di Dragon Ball The Breakers, il titolo multiplayer asimmetrico di Bandai Namco tratto dall’universo del manga di Akira Toriyama.

La Stagione 4 include diversi nuovi contenuti e un nuovo Razziatore, il Saiyan leggendario Broly. Come nuovo Razziatore, si trasformerà gradualmente in Super Saiyan prima di raggiungere il livello di Full Power Super Saiyan: è un avversario temibile e i Sopravvissuti hanno accesso a uno strumento unico per aiutarsi.

Articoli Consigliati Dead Island 2 Haus: disponibile l’espansione Turtle Beach REACT-R Recensione: una rivoluzione a basso costo

Tra gli altri arrivi, nuove Skin per i Sopravvissuti, transphere aggiuntive e oggetti personalizzabili. Oltre a Broly, le skin disponibili per i Sopravvissuti sono quelle di Cheelai, Lemo, Bulma (Snow Gear) e Mr. Satan.

Cheelai, Lemo e Bulma Snow Gear sono disponibili individualmente nello shop in-game, acquistabili con i TP token. Inoltre, è disponibile il “Raider and Survivor Skin Set” che include i 3 personaggi. Mr. Satan può essere ottenuto sbloccando il Dragon Tier 50.

Le nuove transphere includono:

Goku (Super Saiyan God): “Godlike Speed”. Aiuta a ridurre il danno preso mentre si vola e usando il Dragon Change

(Super Saiyan God): “Godlike Speed”. Vegeta (Super Saiyan God): “Gift of the Gods”. Riduce il danno quando il Dragon Change è al livello 1

Dragon Ball The Breakers è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC ed è compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qui sotto il traielr della stagione 4.