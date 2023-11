Boiling Point Road to Hell: nuovo rilascio per l’FPS open world del 2005

Boiling Point Road to Hell, FPS open-world uscito nel 2005, sarà disponibile a breve con una nuova release.

Originariamente sviluppato da Deep Shadows e pubblicato su PC da Atari, il gioco è stato reso giocabile per le configurazioni moderne e arriverà su Steam e GOG il 14 novembre, pubblicato da Ziggurat Interactive.

Il titolo in questione è noto per essere stato uno dei primi esempi del genere FPS open-world, uscendo un anno dopo il primo Far Cry.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

“Bolliamo a diverse temperature” – Ralph Waldo Emerson

Originariamente rilasciato nel 2005, Boiling Point: Road to Hell è tornato. Rivivi questo pioniere dei dei giochi di ruolo sparatutto in prima persona open world. Dopo aver scoperto che sua figlia è stata rapita nel paese sudamericano di Realia, Saul Myers, veterano della Legione Straniera Francese, dovrà recarsi a Realia per una missione di salvataggio. Saul dovrà attraversare la Valle di Realia; una regione ricca di giungle tropicali, fattorie, villaggi e tenute. Saul dovrà ora riuscire a farsi strada nel paesaggio, affrontando situazioni rischiose con politici corrotti e organizzazioni criminali per scoprire dove si trova sua figlia.

Gestisci la tua reputazione. Sebbene nel gioco non ci siano nemici immediati, tutto dipende da come giochi. Sebbene l’habitat naturale di Realia possa essere pericoloso, essendo casa di serpenti e predatori di grandi dimensioni, ci sono sei fazioni con cui Saul può allearsi. Mentre queste relazioni iniziano in modo neutro, completare missioni può alzare o abbassare la tua reputazione con il governo di Realia, i guerriglieri, la mafia, le tribù native, i gruppi di banditi e persino la CIA. Ma fai attenzione, creare alleati può portare a disordini e nemici altrove.

Crea il tuo destino in un mondo immenso

Oltre 240 miglia quadrate (450 km^2) – influenzate da ogni decisione e azione

Guida camion e carri armati; pilota elicotteri, aerei e barche

Scegli un arsenale di armi potenziabili

Alleanze o opposizioni con polizia, guerriglieri, mafia sudamericana, CIA e altro ancora

Qui sotto il trailer che annuncia la data d’uscita di Boiling Point Road to Hell.