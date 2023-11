Honkai Star Rail: data e dettagli della versione 1.5

Come da programma, oggi 3 novembre si è tenuta la livestream “The Crepuscule Zone” di Honkai Star Rail, in cui sono stati forniti dettagli ed è stata annunciata la data della versione 1.5. HoYoverse ha annunciato che l’aggiornamento sarà rilasciato il 15 novembre 2023.

L’imminente versione 1.5 arriverà sui Trailblazers con un’atmosfera spettrale. Il gioco avrà una nuova area chiamata Fyxestroll Garden nello Xianzhou Luofu, un luogo inquietante con molti casi paranormali. Per alleviare le paure della gente e affrontare la crisi causata dai nuovi nemici, i Trailblazer formeranno una squadra di cacciatori di fantasmi e intraprenderanno una missione per svelare questi misteri.

Inoltre, tre nuovi personaggi giocabili – Huohuo, Hanya e Argenti – faranno il loro debutto. Qui sotto il trailer della versione 1.5 di Honkai Star Rail, in fondo alla notizia gli screenshot.

Qui sotto ulteriori dettagli dal comunicato ufficiale di Hoyoverse per Honkai Star Rail 1.5:

Dopo aver risolto diversi tipi di conflitti intergalattici, i Trailblazer metteranno piede per la prima volta in un’area inesplorata e spettrale per la prima volta. Qualche tempo fa, la Commissione Artigianale della Fornace della Creazione è andata in frantumi e gli eliobi intrappolati all’interno sono riusciti a fuggire e a trovare rifugio nel Giardino di Fyxestroll. Gli eliobi sono creati da rancori accumulati e possono abitare gli individui, manipolare i loro sensi e controllare le loro anime e persino i loro corpi. Il Giardino di Fyxestroll è già pieno di energia yin ed è disseminato di antiche torri di soppressione, monoliti di pietra e di e alberi nodosi, che contribuiscono a creare un’atmosfera inquietante. Dall’arrivo dell’eliobi, è diventato uno dei luoghi più pericolosi nel Xianzhou Luofu.

Per risolvere la crisi causata dagli eliobi, i Trailblazer metteranno insieme una squadra di cacciatori di fantasmi e si imbarcheranno nella ricerca, per svelare questi misteri. Durante questa emozionante esperienza, i Trailblazer potrebbero ricevere l’aiuto di una delle forze più formidabili di Xianzhou: La Commissione dei Dieci Signori, autorità del soprannaturale, guardiani contro le forze del male e arbitri della vita e della morte.

I personaggi della Commissione dei Dieci Signori sono disposti a partecipare e a sostenere il viaggio di Trailblazer. Huohuo, ad esempio, un giudice apprendista della Commissione dei Dieci Signori, si unirà al cast giocabile come personaggio di tipo Vento a cinque stelle che segue il Sentiero dell’Abbondanza. Da piccola, Huohuo era una timida ragazza volpina che, durante l’infanzia, ha affrontato un’insolita prova quando fu posseduta da un eliobus. Per salvarle la vita, la Commissione dei Dieci Signori ha dovuto contenere l’eliobus nella coda di Huohuo. In seguito, sviluppò un’insolita affinità con le cose maligne. Riconoscendo la sua capacità di pacificare questo essere mostruoso, la Commissione dei Dieci Signori accolse gentilmente Huohuo tra i suoi ranghi. Durante le battaglie, l’abilità di Huohuo le permette di brandire coraggiosamente il suo stendardo e di ripristinare i punti ferita di un singolo alleato e dei compagni di squadra adiacenti. Anche la sua Ultimate è utile, in quanto può rinvigorirevl’Energia dei suoi alleati e rafforza il loro attacco.

Un altro nuovo personaggio a quattro stelle, Hanya, lavora come giudice presso la Commissione dei Dieci Signori. Hanya è un personaggio di tipo fisico che segue il Sentiero dell’Armonia, ed è specializzata nella leggere i peccati karmici dei criminali, e utilizza il suo pennello oracolo per determinare i loro peccati. Oltre a infliggere danni fisici a un singolo bersaglio durante le battaglie, l’abilità di Hanya può anche

affliggere il bersaglio con uno stato di Burden. Quando un alleato esegue un numero prestabilito di attacchi contro un nemico nemico contrassegnato da Burden, non solo infliggerà un danno maggiore a quel nemico ma recuperare un Punto Abilità.

Oltre alla Commissione dei Dieci Signori, i giocatori possono reclutare Argenti, un nobile e ammirevole membro dei Cavalieri della Bellezza. Argenti è un personaggio di Tipo Fisico a cinque stelle che segue il Sentiero dell’Erudizione e un devoto ammiratore di Idrila la Bella. Tratta e aiuta gli altri con cortesia, e offrire lodi sincere a tutti è il codice di Argenti. L’eleganza è il secondo nome di Argenti e si manifesta anche nel combattimento. L’abilità finale di Argenti è veramente particolare, in quanto scatena effetti diversi in base alla quantità di Energia consumata. Quando si consuma una piccola quantità di Energia, l’Ultimate di Argenti danneggia tutti i nemici. Tuttavia, quando consuma tutta la sua Energia, la Ultimate di Argenti infligge un danno ancora più significativo più volte e include danni aggiuntivi a un bersaglio scelto a caso.

Inoltre, mentre Huohuo, Hanya e Argenti debuttano come personaggi giocabili, i Trailblazer potranno assistere a diversi eventi, come aiutare March 7th a riportare le sue foto più care fotografie alle loro condizioni originali. Inoltre, il gioco introdurrà un aggiornamento della funzione Guest Book che consentirà ai Trailblazer di controllare la cronologia delle visite dei loro amici all’Astral Express. Infine, l’ultimo aggiornamento della Genius Society, “Universo simulato: Mondo 8”, sarà presto disponibile per coloro che desiderano altre sfide.

