GodsTV: Starbreeze annuncia shooter “cartoon punk” con uscita nel 2026

Starbreeze Entertainment (di Payday) e Melbot Studios hanno annunciato oggi GodsTV, un titolo action top-down multigiocatore “cartoon punk”, stilizzato, irriverente e frenetico, la cui uscita è prevista per l’inizio del 2026. Non sono state svelate le piattaforme in ci sarà disponibile. Starbreeze sosterrà Melbot Studios con finanziamenti per lo sviluppo del gioco, il marketing, la gestione della community e la gestione del lancio.

Qui sotto la descrizione ufficiale:

Articoli Consigliati Tarisland: nuovo dev diary per il MMORPG Honkai Star Rail: data e dettagli della versione 1.5

In GodsTV i giocatori sono concorrenti di uno squilibrato show televisivo, un mix di azione, umorismo e personaggi bizzarri. Le corporazioni aliene, che si presentano come “Dei”, offrono ai giocatori abilità e prodotti unici (garantiti come letali!) per combattere per la fama finale. Scegliete il vostro Dio, sbloccate i suoi poteri e le sue armi e avventuratevi da soli o in squadra in un universo nuovo e irriverente. Ma non ci sono solo risate e massacri: sfoggiate il vostro stile e il vostro swag per guadagnarvi il favore degli dei… e dei vostri follower. Perché in questa serie, i veri spettatori online possono influenzare il destino dei giocatori. Siete pronti a inseguire la megastoria?

GodsTV è sviluppato da Melbot Studios, già noto per l’IP Melbits e da un team esperto che vanta titoli indie e AAA come Rise of the Tomb Raider, Fallout 4, Apex Legends, Evil Dead, Endling e Gris.

Starbreeze Entertainment pubblicherà il gioco e supporterà GodsTV e Melbot Studios con i finanziamenti per lo sviluppo, la gestione del lancio, il marketing, la gestione della community, la gestione dei dati e l’analisi.

Queste le parole di Gustav Nisser, Head of Third Party Publishing di Starbreeze Entertainment:

“Incontrare il team di Melbot è come essere schiaffeggiati da una pura spinta creativa, e GodsTV è il momento in cui il loro stile punk e la loro ambizione vengono davvero fuori. GodsTV è una delle proposte più forti che abbia mai visto e non vedo l’ora di condividere questo gioco con il mondo: spaccherà”.

Josema Roig, cofondatrice di Melbot Studios, aggiunge:

“Da quando abbiamo incontrato il team di Starbreeze abbiamo avuto la sensazione di avere qualcosa di grande, hanno individuato ciò che rende speciale questo gioco e ci hanno spinto a essere ambiziosi, audaci e ridicoli. In un panorama in cui gli editori hanno paura di osare, Starbreeze ci ha sfidato due volte a essere noi stessi, e questo è importante.”

Qui sotto il tweet che annuncia GodsTv: