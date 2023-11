BlizzCon 2023: recap della cerimonia d’apertura

Si è appena conclusa la cerimonia d’apertura del BlizzCon 2023, che è tornata dal vivo dopo quattro anni. Mike Ybarra, CEO dell’azienda, è il primo a salire sul palco, dopodiché è stato il turno di Phil Spencer, ora che Blizzard fa parte dei team Microsoft.

Il primo titolo ad essere mostrato è stato Overwatch 2, che ha visto alternarsi sul palco il director Aaron Keller, l’art director Dion Rogers e la host degli eventi esport Soe Gschwind.

Articoli Consigliati GodsTV: Starbreeze annuncia shooter “cartoon punk” con uscita nel 2026 Tarisland: nuovo dev diary per il MMORPG

Durante questa sezione è stato mostrato il prossimo eroe (il 39esimo), Mauga, e sono state fatte vedere le sue abilità. Arriverà nella season 8. Dopo la sezione relativa all’esport, con la World Cup, è stata annunciata una modalità che arriverà in futuro, Clash PVP Mode, ci sarà il rework della stoirca mappa Hanamura (ora Hanaoka), e un rework delle competitive. In più è stato anticipato che nel corso del prossimo anno arriveranno 3 nuovi eroi, di cui Venture nella stagione 10, e uno Space Ranger nella 12. Qui sotto il trailer di Mauga.

E’ poi il turno di Diablo, con sul palco prima il general manager Rod Ferguson e poi i production director Chris Wilson e Tiffany Wyatt. Dopo una prima parte in cui sono stati mostrati i dettagli e aggiornamenti della Stagione del Sangue arrivata il 17 ottobre, è stata svelata la prima espansione Vessel of Hatred. L’espansione, che arriverà nell’autunno 2024, porterà tra le tante cose, una nuova regione, Nahantu, e una nuova classe mai vista nella serie. Maggiori dettagli in merito arriveranno la prossima estate. Qui la descrizione sul blog ufficiale. Inoltre, il 12 dicembre arriverà il primo evento stagionale, Morbo di Mezz’inverno, e durerà tre settimane.

Qui sotto il teaser dell’espansione.

Poi, l’universo di Warcraft si prende una bella fetta dell’evento. Il general manager John Hight ha presentato i tre titoli del franchise che va avanti da ben 30 anni: Hearthstone, il nuovo Warcraft Rumble e, ovviamente, World of Warcraft.

Per quanto riguarda Hearthstone, sul palco la lead designer Cora Georgiou, che ha presentato la prossima espansione in arrivo, ambientata nel vecchio West, Showdown in the Badlands, che sarà disponibile dal 14 novembre. Un prossimo update porterà anche i nuovi Catch-up pack, che conterranno al loro interno ben 50 carte, dalle espansioni degli ultimi due anni. Per quanto riguarda Battlegrounds, viene svelato Battlegrounds Duo, in cui giocare insieme ad un amico. Arriverà ad inizio del prossimo anno

Qui sotto il trailer di Showdown in the Badlands.

L’executive producer Vik Saraf spiega al pubblico i dettagli di Warcraft Rumble, il titolo strategico per dispositivi mobile uscito ieri 2 novembre, che si mostra alla cerimonia d’apertura con il trailer di lancio cinematico e il trailer gameplay. Nel gioco si sfidano i 5 gruppi dell’universo Warcraft in versione mini: Alleanza, Orda, Beast, Undead e Blackrock in scontri sia PVP che PVE a campagna. Come dice Saraf, il titolo combina l’atmosfera di Azeroth mischiata ad un “Joyful Chaos”.

Qui sotto il launch cinematic trailer.

Qui sotto il launch gameplay trailer.

Ma la fetta più ampia della cerimonia d’apertura se la prende World of Warcraft. Si sono alternati il posto sul palco l’executive producer Holly Longdale e l’executive creative director Chris Metzen.

Nella prima parte, Longdale ha mostrato la Classic Hard-core e Fall of The Lich King, fino all’annuncio di Cataclysm Classic, in arrivo nel 2024. Potete ammirare qui sotto la distruzione del mondo provocata da Deathwing nel trailer di annuncio, diretto e prodotto da Hurricane e dal suo team. Quando il Distruttore irrompe dal cuore del Maelstrom, tutta Azeroth brucia sotto l’ombra delle sue ali.

Il vero è proprio show è nelle parole e nei gesti di Metzen, che annuncia la World Soul Saga, evento che celebra i 20 anni del gioco e che vedrà tre espansioni negli anni a venire, a partire dal primo capitolo, The War Within, che arriverà nel 2024. Viene mostrato prima l’epico trailer cinematico.

Poi la Epic Edition pre-acquistando The War Within e sbloccando oggi stesso i premi, tra cui la cavalcatura dinamica volante personalizzabile Algarian Stormrider, un potenziamento del livello 70, l’edizione base di Dragonflight e molto altro ancora.

Infine, il traler che mostra una panoramica delle feature.

Qui sotto potete vedere la live completa della cerimonia d’apertura del BlizzCon 2023. A questo link il programma completo dell’evento.