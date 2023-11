Zenless Zone Zero: in arrivo il secondo closed beta test, aperte le registrazioni

HoYoverse ha annunciato il secondo closed beta test (Equalizing Test), per il suo ARPG urban fantasy Zenless Zone Zero. Il titolo sta per tornare con una serie di modifiche e aggiornamenti dei contenuti che includono nuove storie e aree esplorabili, più personaggi giocabili, meccaniche di combattimento ridisegnate e una città completamente rinnovata con un nuovo gameplay urbano. L’imminente beta test prenderà il via su PC, iOS e Android; le registrazioni sono ora disponibili sul sito ufficiale.

Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Articoli Consigliati Christmas Massacre in arrivo su PlayStation, ma non Switch e Xbox EA SPORTS UFC 5 Recensione: l’ottagono è di chi se lo merita

Nella beta, i giocatori potranno esplorare un nuovo capitolo della storia incentrato sulle Belobog Heavy Industries, una delle principali fazioni del gioco. Grazie a una serie di meccaniche di gioco urbane aggiunte all’imminente beta, i giocatori potranno sondare la rete di proxy, nota come Inter-Knot, e prendere commissioni insolite o giocare ai giochi arcade con gli amici, accarezzare animali adorabili e girovagare per la vivace Sixth Street.

Zenless Zone Zero è un nuovo ARPG urban fantasy di HoYoverse. Nella storia del gioco, la civiltà contemporanea è stata distrutta da un disastro soprannaturale noto come Hollows. In mezzo a questa calamità schiacciante, la città di New Eridu si è risollevata contro le probabilità, sfruttando la tecnologia e le risorse necessarie per combattere il disastro degli Hollow, evolvendosi gradualmente nell’ultimo faro della civiltà moderna. I giocatori assumeranno il ruolo di un Proxy, un professionista specializzato nel guidare le persone nell’esplorazione degli Hollow, e si imbarcheranno in un’avventura con un gruppo di compagni unici per sconfiggere nemici sconosciuti e svelare i misteri che si celano dietro New Eridu.

Qui sotto il nuovo trailer, ricordando che il precedente beta test era avvenuto lo scorso agosto.