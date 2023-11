Christmas Massacre in arrivo su PlayStation, ma non Switch e Xbox

Disponibile su PC da qualche anno, Christmas Massacre arriverà a breve su PlayStation 4 e PlayStation 5, ma non su Switch o console Xbox. Come può far intender il titolo, si tratta di un gioco quantomeno controverso, e come si può vedere dal trailer qui sotto, il giocatore è nei panni di un uomo travestito da babbo natale intento ad affettare persone al supermercato e nelle case, a dare fuoco a bambini e suore a scuola o gente al cinema. Il tutto in una grafica PSX style.

Articoli Consigliati Roman Sands RE Build: nuovo trailer gameplay, demo disponibile EA SPORTS UFC 5 Recensione: l’ottagono è di chi se lo merita

Alle domande dei fan su X, lo sviluppatore Puppet Combo ha fatto capire che il gioco non è stato voluto da parte di Nintendo e Microsoft. In uno scambio di battute infatti, ha sia detto che “Solo PlayStation lo permetterà”, e ad alcune informazioni più specifiche sulle console, ha aggiunto “troppo folle per Switch” e “troppo folle per Xbox”. Potete vedere i due tweet qui sotto.

No it's too crazy for Xbox — PUPPET COMBO 🎃 (@PuppetCombo) November 3, 2023

Su Switch e Xbox sono presenti altri giochi dello sviluppatore, come il più noto Nun Massacre, ma sicuramente vede dinamiche diverse rispetto a questo Christmas Massacre. In ogni caso la rivista VGC ha voluto chiedere a Nintendo e Microsoft quale fosse il motivo del non portare il gioco sulle proprie console, a fronte dei tanti titoli violenti presenti negli store. Al momento in cui scriviamo non è ancora arrivata la risposta.