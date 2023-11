Roman Sands RE Build: nuovo trailer gameplay, demo disponibile

Il publisher Serenity Forge ha fatto uscire un nuovo gameplay trailer per Roman Sands RE Build, avventura narrativa in prima persona con rompicapi, in sviluppo da parte di Arbitrary Metric. Inoltre, in occasione dell’IndieCade è stata pubblicata una nuova demo su Steam.

Come scritto nell’aggiornamento della pagina Steam del gioco infatti, Roman Sands RE Build è stato nominato per l’Excellence In Visual Design all’IndieCade.

Articoli Consigliati Genshin Impact: mostrati i dettagli di Charlotte Christmas Massacre in arrivo su PlayStation, ma non Switch e Xbox

Questa la descrizione del gioco:

PUNTO D’INGRESSO.

Spiaggiato sulla riva di un rifugio di lusso senza tempo, ti ritrovi a fare conoscenza con i suoi instabili abitanti. Questi attendono il giorno in cui il sole inghiottirà il mondo e tu hai l’obbligo di soddisfare i loro capricci. In questo posto accade molto più di quel che sembra. Saprai trovare l’uscita?

FERMATI.

LASCIATELO ALLE SPALLE. SPOSTAMENTO TERRITORIALE.

Il mondo esterno è inabitabile. Ti aggrappi alla vita dentro i confini di una decrepita struttura di ricerca zoologica. Una distante voce ti guida tramite la radio, mentre il tuo supporto vitale smette di funzionare. Di fronte al decadimento, dovrai aprirti a qualcosa di nuovo.

DUE REALTÀ IN FRANTUMI.

Le storie si intrecciano in una nuova avventura dello studio creatore di Paratopic, vincitore del premio IGF. Roman Sands RE:Build è un viaggio carico di delirio dentro l’apocalisse che si scontra con visual novel, avventura, rompicapi, orrore e simulazione di sopravvivenza.

Qui sotto il nuovo gameplay trailer.