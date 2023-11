Vampire Survivors riceverà un nuovo aggiornamento che introdurrà contenuti per la storia

Poncle ha annunciato un nuovo aggiornamento per Vampire Survivors, che contribuirà ad ampliare la storia e il background del gioco. Annunciato insieme alle note della patch per il precedente aggiornamento del gioco, l’update è previsto per il rilascio su PC nel prossimo mese.

Secondo lo studio, Adventures rimescolerà i contenuti del gioco di base, aggiungendo più sapore alla storia durante la progressione del gioco. I giocatori potranno mantenere i loro progressi nel corso dell’avventura attraverso i capitoli. L’update porterà anche nuove Avventure speciali per ogni DLC rilasciato finora per il gioco.

Ulteriori dettagli sulle Avventure sono stati forniti dalla pagina ufficiale delle FAQ del gioco, che rivela che l’aggiornamento sarà disponibile per Vampire Survivors su tutte le piattaforme. Le FAQ rivelano anche che le Avventure sono un’occasione per ricominciare da capo con sfide uniche e che i progressi del gioco principale non verranno riportati nelle Avventure.

Alla pubblicazione dell’update, il gioco conterrà 2 Avventure per il gioco base e 1 Avventura per il DLC L’eredità dell’incantesimo della luna. Ogni avventura avrà una durata di gioco di un’ora o due e le avventure potranno essere “ascendenti”, il che consentirà ai giocatori di modificare le statistiche delle avventure per renderle più gratificanti.