Pluto: l’attesissimo anime è in streaming su Netflix

Dal 28 novembre l’attesissimo anime di Pluto è in streaming su Netflix. Tutti gli otto episodi sono stati rilasciati, con una media di un’ora ciascuno. Studio M2 ha animato la serie, mentre GENCO la sta producendo. La regia è affidata a Toshio Kawaguchi, con Shigeru Fujita come art director dell’animazione e character designer. Nel frattempo, il fondatore di Studio M2 Masao Maruyama e Takashi Nagasaki saranno i produttori, Masafumi Mima il direttore del suono e Yuugo Kano il compositore della musica.

L’anime di Pluto è stato annunciato per la prima volta nel 2017 al Festival Internazionale del Film d’Animazione di Annecy in Francia. È in produzione da 7 anni, con il fondatore di Studio M2 Masao Maruyama che ha confermato nel 2022 che l’anime è ancora in lavorazione. Il primo sneak peek per l’anime è stato rilasciato a febbraio di quest’anno, poi una key visual un mese dopo.

Il manga Pluto è basato sul manga Astro Boy di Osamu Tezuka, in particolare sull’arco narrativo Il Più Grande Robot Sulla Terra. Pluto, scritto da Naoki Urasawa e Takashi Nagasaki, è stato serializzato sulla rivista Big Comic Original di Shogakukan dal settembre 2003 all’aprile 2009. La sinossi recita: Qualcuno (o qualcosa) sta eliminando i sette robot più forti del pianeta; quelli che potrebbero trasformarsi in armi di distruzione di massa. Nell’epoca in cui è ambientata la storia i robot possono avere un aspetto umanoide; essi pensano in termini umani e coltivano le stesse aspettative di vita. Sono in grado di simulare la maggior parte delle attività umane di tutti i giorni come il mangiare e il bere; sentono l’esigenza di sposarsi, di adottare bambini robot per soddisfare gli impulsi genitoriali; di avere una famiglia. Si pongono domande etiche, fanno sogni, rispettano l’ambiente. Inoltre, leggi recenti tutelano i diritti dei cittadini meccanici, cosa che non tutti approvano. Seguendo il meccanismo del thriller fantascientifico, l’autore fa morire le intelligenze artificiali solo dopo aver mostrato l’intrinseca umanità di ognuno di loro. L’assassino lascia la sua firma in ogni scena del delitto: delle corna sulla testa delle vittime; simbolo di Plutone, divinità romana degli inferi. Tocca all’ispettore Gesicht, uno dei sette robot più forti del mondo, nonché membro dell’Europol indagare.

Il cast dell’anime include Toshihiko Seki nel ruolo di Pluto, Shinshu Fuji nel ruolo di Gesicht, Yoko Hikasa nel ruolo di Atom, Minori Suzuki nel ruolo di Uran, Hiroki Yasumoto nel ruolo di Mont Blanc, Koichi Yamadera nel ruolo di North No.2, Hidenobu Kiuchi nel ruolo di Brando, Rikiya Koyama nel ruolo di Hercules, Mamoru Miyano nel ruolo di Epsilon, Toshio Furukawa nel ruolo del dottor Ochanomizu, Eizou Tsuda nel ruolo del dottor Tenma, Romi Park nel ruolo della moglie di Geschit, Helena, Michio Hazama nel ruolo di Duncan, Hideyuki Tanaka nel ruolo di Brau-1589, Kazuhiro Yamaji nel ruolo del Professore Abullah, Kenyu Horiuchi nel ruolo del Presidente Alexander.

Vi lasciamo il trailer: