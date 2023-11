L’Attacco dei Giganti: disponibile l’ultimo episodio dell’anime

Il momento è arrivato. L’episodio finale dell’anime de L’attacco dei Giganti è disponibile con i sottotitoli italiani su Crunchyroll. Era il lontano 2009 quando venne pubblicato il primo volume del manga, e il 2013 quando è andato in onda il primo episodio dell’anime. Dieci anni dopo, siamo pronti a vedere L’attacco dei Giganti: Il capitolo finale. Finalmente possiamo ammirare quest’ultimo combattimento, il più grande e brutale nella storia della serie e dura 84 minuti.

Anche se il Corpo di Ricerca non è ancora riuscito a raggiungere Eren Jaeger che sta distruggendo il mondo a capo di tutti i Giganti, il conflitto è tutt’altro che finito. Ora che Eren ha il potere del Gigante Fondatore, non solo ha il controllo del Boato della Terra, ma ha una serie di poteri che lo rendono quasi invincibile. Grazie al legame con Ymir, colei che ha dato inizio al percorso degli Eldiani verso la distruzione del mondo, il più giovane Jaeger può comunicare con tutti gli altri membri della sua razza e comandarli a suo piacimento. Nonostante il Corpo di Ricerca abbia aggiunto ai loro ranghi personaggi del calibro di Reiner il Gigante Corazzato, Annie il Gigante Femmina e Pieck il Gigante Carro, non sarà per niente facile salvare il mondo. Si tratta della trasposizione dell’ultimo volume del manga, ma non solo: i titoli di coda mostrano le scene conclusive del volume, ma sono state aggiunte anche alcune scene nella parte finale dell’episodio preparate direttamente da Hajime Isayama.

Qui il trailer: