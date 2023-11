Echo: pubblicato il trailer della nuova serie Marvel

Il trailer della prossima serie Disney+ dei Marvel Studios, Echo, ha offerto un assaggio della violenza e dei temi oscuri che verranno affrontati nella serie.

Anche se il trailer si concentra in gran parte sulla relazione tra Kingpin ed Echo, ha dato una rapida anticipazione di altri personaggi che saranno centrali in questo conflitto. Uno di questi sembra essere lo stesso Daredevil, che fa una brevissima apparizione verso la fine del trailer. La scena sembra essere tratta da un combattimento tra l’Uomo senza Paura e il protagonista, con il primo che sfoggia un abito molto più rosso rispetto alla sua apparizione in She-Hulk.

Articoli Consigliati John Wick: universo in espansione con una serie tv? Ghost of Tsushima: ha parlato il regista scelto per il film

La tuta di Daredevil, insieme al tono più oscuro del trailer, dà l’impressione che i Marvel Studios stiano cercando di mantenere un po’ del DNA della serie Marvel di Netflix. La serie Daredevil, in particolare, è stata molto apprezzata dal pubblico per il suo tono più oscuro, e violento rispetto ai film di successo del MCU.

Charlie Cox tornerà nella serie nei panni di Matt Murdock, anche se non si sa quanto grande sarà il suo ruolo nella serie. Segnerà la terza apparizione di Cox nel MCU dopo il suo cameo in Spider-Man: No Way Home e il successivo ruolo in She-Hulk. Quell’ occasione ha anche fornito un primo sguardo a Cox nei panni di Daredevil, che sfoggiava un costume fisicamente simile a quello nella serie Netflix, ma con una combinazione di colori presa dalle prime apparizioni nel fumetto.

Cox è anche già stato confermato nella sua serie Disney+, Daredevil: Born Again, che è ancora prevista per un’uscita nel 2024 nonostante i Marvel Studios abbiano annunciato che stavano rigirando la serie dopo aver girato metà degli episodi. La serie vedrà anche il debutto nel MCU di Jon Bernthal nei panni di The Punisher. Per le ultime notizie potete leggere qui.

Vi lasciamo il trailer: