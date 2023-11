Diablo IV: l’espansione Vessel of Hatred arriva nel 2024

Blizzard Entertainment ha sottolineato in non poche occasioni di avere grandi progetti per Diablo IV per quanto riguarda i contenuti post-lancio, con la società che prevede di rilasciare espansioni annuali, di cui due sono state confermate in sviluppo all’inizio di quest’anno. Recentemente, alla BlizzCon 2023, la società ha presentato formalmente la prima. Trovate qui sotto il trailer di annuncio.

La prima espansione di Diablo IV si chiamerà Vessel of Hatred e sarà quella che i fan di Diablo II in particolare vorranno tenere d’occhio. I giocatori torneranno nelle giungle di Torajan, mentre è stato anche confermato che Mephisto, uno dei tre Prime Evil, sarà nuovamente al centro della scena. Nel frattempo, è anche confermato che l’espansione porterà con sé una nuova classe e, sebbene i dettagli al momento siano scarsi, Blizzard ha detto che sarà completamente diversa da qualsiasi altra classe vista in precedenza in un gioco di Diablo. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

L’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infuria nel caos più totale che minaccia di consumare Sanctuarium. Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e bottino leggendario, quest’ampio open world promette avventura e devastazione. Sopravvivete e conquistate le tenebre o soccombete all’oscurità.

Caratteristiche

Esplorate Sanctuarium

Esplorate il mondo di Sanctuarium proseguendo la battaglia tra le sue ampie terre. Unitevi ad altri avventurieri, riconquistate città sotto assedio, affrontate spedizioni corrotte e scoprite segreti perduti mentre combattete per il destino del mondo.

Diablo IV è disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.