Genshin Impact: ecco il teaser trailer su Furina

Da mercoledì 8 novembre per Genshin Impact sarà disponibile la versione 4.2, intitolata “La Maschera della Colpa”, che introduce l’ultima parte dell’Archon Quest di Fontaine, con la Nazione dell’Acqua ormai destinata a scomparire. L’aggiornamento include anche due nuovi personaggi giocabili: Charlotte, la giornalista dell’Uccello a Vapore, e l’Archon Hydro Furina. Hoyoverse ha pubblicato il teaser trailer di Furina, intitolato sul Palcoscenico, dove viene messo in evidenza il destino di Fontaine, ormai già segnato, con le rappresentazioni dell’Opera, dove tutto sembra finzione. Nel trailer viene mostrato anche un lato sensibile e pieno di solitudine dell’Archon Hydro, a differenza del suo solito modo di apparire. Trovate maggiori informazioni sul personaggio di Furina, sul sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del trailer:

Nel mondo reale, abbiamo visto fiori destinati ad appassire, piogge inevitabili e barche affondate da tempo immemore… Ma, al di là di queste inevitabilità, sono certa che valga la pena credere che sia possibile controllare il proprio destino, almeno sul palcoscenico.

Al momento, la versione 4.1, “Verso le stelle che brillano in profondità”, include una nuova aera di Fontaine dove continua la storia principale insieme a Neuvillette e Wriothesley, aggiunti al cast di personaggi giocabili, e alla Messaggera dei Fatui “Arlecchino”.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.