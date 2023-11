Iron Marines Invasion è disponibile su Steam

Ironhide Game Studio è lieto di annunciare che Iron Marines Invasion, strategico in tempo reale ambientato nello spazio profondo, è ora disponibile su Steam al prezzo di €14,79. Il tower defense combina un universo espanso con missioni piene d’azione e strategia, uno stile e un umorismo unici. Il gioco lo scorso anno ed è stato selezionato per prestigiosi riconoscimenti, tra cui le nomination per il Miglior gioco dell’America Latina e per il Miglior gioco: Mobile al BIG Festival 2023. Di seguito una panoramica:

Dopo cinque anni di pace, nuove minacce sono sorte dal cuore della galassia. La Federazione sta reclutando i suoi migliori agenti per esplorare innumerevoli mondi e difendere la pace dai nuovi clan nemici. In Iron Marines Invasion, i giocatori devono usare le loro tattiche RTS per condurre la loro squadra alla vittoria e difendere l’universo attraverso più di 25 incredibili mondi pieni di sfide uniche, nemici e missioni secondarie. L’IP è il secondo titolo della serie Iron Marines e si basa sulla formula pluripremiata del gioco originale.

Caratteristiche

25+ missioni della campagna che porteranno i giocatori nei mondi più incredibili. Un’infinità di pianeti da esplorare e difendere pianificando le migliori strategie!

70 operazioni speciali che permetteranno ai giocatori di migliorare le abilità dei loro Marine fino al livello massimo.

10 gruppi di unità per un totale di 30 truppe diverse. I giocatori possono anche combinare i loro rinforzi a seconda della missione e della strategia che intendono adottare.

9 potenti eroi con potenti abilità da allenare.

8 armi speciali per potenziare l’esercito! I giocatori possono impostare il loro piano di gioco e sfruttare armi istantanee come bouncer, bombe tossiche o persino fabbriche di droni.

40 potenziamenti per migliorare la strategia dei giocatori e potenziare le unità con droni di difesa, razzi napalm, bombe a rimbalzo e molto altro ancora.

30+ Obiettivi che permettono ai giocatori di dimostrare quanto siano diventati esperti di strategia in tempo reale.

Iron Marine Invasion è disponibile su PC tramite Steam.