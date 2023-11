ETROM 20th Anniversary Edition Speciale: abbiamo riassaporato il ritorno dall’oltretomba

ETROM 20th Anniversary Edition festeggia un compleanno importante per un gioco davvero amato dal pubblico ed iconico dei primi anni duemila. ETROM: The Astral Essence, infatti, risorge e torna sul mercato, in occasione del suo ventennale. Un titolo di culto del passato che oggi è nuovamente disponibile per l’attuale generazione di videogiocatori, un pubblico che, soprattutto se parliamo dei più giovani, potrebbe anche incontrarlo per la prima volta. Una chicca di inizio millennio che merita assolutamente di essere riscoperta e che, inossidabile allo scorrere inesorabile del tempo, si dimostra ancora una volta coinvolgente e ricca di carisma. Annunciata nel caldissimo mese di Luglio 2023, finalmente la riedizione è giunta sui nostri schermi, pubblicata in questi giorni su Steam, e l’abbiamo provata per voi con mano. Un titolo eccezionale, certo, ma non privo di difetti. Steam oltretutto, lo ripropone al prezzo di un caffè con cornetto, quindi perderlo sarebbe comunque un vero delitto.

Bentornati nel calderone fantasy distopico ruolistico più folle di sempre!

ETROM: L’Essenza Astrale, titolo con il quale l’opera è stata commercializzata all’epoca in formato DVD ROM per sistema operativo Windows XP, nel lontano 2003, è una vera sorpresa per il mercato videoludico del settore Personal Computer, e soprattutto si rivela un gioco di grande spessore, nonostante sia stato realizzato da un team molto piccolo, di appena dieci persone, ma artisti visionari che infatti nei crediti vengono accreditati con qualifiche altisonanti e ultraterrene. The Dark Creator, Fabio Belsanti, Architecture of Destruction, Dario Pelella, Blacksmith of the Gods, Stefano Cristiano, Infernal Legion, Luca Eberhart e simili arcani epiteti. Una lucida follia che ricorda, nell’entusiasmo delle origini, l’indimenticabile id Software, che da oltre trenta anni sforna opere infernali, per restare in tema, e di cui parliamo in questa pagina. Lo sviluppatore è un gruppo tutto italiano che risponde al nome di P.M. Studios s.r.l. fondato nel 2001 e con sede nella città di Bari, più precisamente in Via Tridente 38/C, ormai entrato nella leggenda, a questo LINK. Anche se, pare, recentemente abbia cambiato nome… Il gioco ETROM è di quelli che non si dimenticano, di base un semplice Action RPG a tema fantasy e sci-fi con elementi punta & clicca, giocabile sia in single player che in multiplayer, ma di fatto un’opera ricchissima di contenuti, con una incredibile commistione tra generi, ispirazioni tratte dall’immaginario di genere e citazioni dell’enorme universo fantasy. Per gli amanti delle opere crossmediali, ricordiamo che dal videogame originale l’autore ha tratto anche una splendida saga letteraria techno fantasy che conta ben quattro volumi ed un romanzo raccolta, e che, all’epoca dell’uscita, è stata la serie fantasy più venduta in Italia, se volete approfondirla la trovate in questa pagina. Non citiamo la controparte cartacea a caso, poiché il primo romanzo della serie, in versione digitale, è incluso in ETROM 20th Anniversary Edition.

ETROM 20th Anniversary Edition, vent’anni e non sentirli

La riedizione per il ventennale è stata curata dallo studio di sviluppo Age Of Games che trovate in questa pagina. Andando a leggere l’indirizzo della sede fisica del developer, appare un noto indirizzo di Bari che fa sorgere qualche perplessità, ebbene si, pur nato come un portale tematico, altro non è che il nuovo nome di P.M. Studios, tutto, finalmente torna! Ok, scherzi a parte, avrete capito che il Dream Team di Fabio Belsanti è in piena forma, e che si tratta del titolo di punta di una delle realtà più interessanti del Belpaese. Lo studio è noto per altri titoli che potete trovare attualmente su Steam, come Fantasy Kommander Eukarion Wars, il dittico Eukarion Tales e Chroma Wars, ma anche per diverse collaborazioni culturali, come quella con Apulia Film Commission, che trovate qui, e per aver sviluppato alcuni titoli edutainment. Sviluppare in Italia, ed in special modo al Sud, non è mai facile, come ci ricordano gli stessi autori nella loro pagina facebook, ed è per questo che ETROM merita ancor di più attenzione. Il titolo, oltretutto riserva molte soprese, a partire dai possibili finali multipli e dalla brillante trama non lineare, che mescola sapientemente universi fantasy e sci-fi, la dicotomia tra umanità e divinità, la presenza di creature fantastiche d’ogni sorta, come demoni, draghi volanti, specie aliene misteriose, raccontando una storia complessa ed affascinante, tenebrosa e multi visionaria, in cui non esiste un solo tempo ne un solo luogo, ma una molteplicità di universi possibili interconnessi.

Il setting medioevale futuristico è qualcosa di veramente unico ed affascinante. Allo stesso modo il gameplay non è univoco, ma mescola sapientemente azione, strategia, pensiero, elaborazione, riflessione e conoscenza dei propri avversari. Del resto questi ultimi spaziano con nonchalance da demoni e draghi ad alieni extra dimensionali, quindi è davvero buona norma studiarli a fondo. La “non conoscenza” e la superficialità portano alla morte, sempre. I combattimenti sono in tempo reale, ma possono essere sia ravvicinati che a distanza, e conferiscono molta varietà al titolo. Come in ogni RPG che si rispetti, questi, una volta vinti, doneranno gli agognati punti esperienza (EXP), che fanno crescere di livello e permettono di battere opponenti prima troppo coriacei. Ma il nostro eroe, il cui nome è Etrom, ovvero Morte letto al contrario, sullo stile di The Shining di Stephen King (in cui compariva la scritta REDRUM), non ha timore di nessuno, provenendo dalle fila militari della DMU (Difesa del Mondo Umano) ed ora è influenzato da un richiamo proveniente dalla misteriosa “Essenza Astrale” che da il titolo all’opera, e su cui è necessario fare chiarezza. La varietà delle location da percorrere è notevole, con ben settanta ambienti differenti esplorabili, e passa dalle impressionanti Terre Vuote, ad oscure Città Perdute e Porte della Città della Luce, fino a giungere agli splendenti Troni dell’Abisso e molto altro. Il titolo permette notevoli trasformazioni, sullo stile del classico Altered Beast di SEGA, in Demone, Cavaliere Abissale e Guardiano Draconico, oltre a poter utilizzare speciali magie donate proprio dall’Essenza Astrale, come Tempeste ed Incantesimi. Oltre ad un nutrito inventario composto da oltre cinquecento oggetti, tra cui le ambitissime Techno Droghe con cui potenziarsi, il titolo permette anche di variare il gameplay con la Modalità Mech, in cui si pilota un mezzo corazzato, e la Modalità Cecchino, in prima persona, per effettuare omicidi di precisione.

Non tutti i demoni riescono col buco!

Il comparto audiovisivo può apparire oggi un po’ datato, con scelte stilistiche deliziosamente da primi anni duemila, ed è senza dubbio ricco di fascino, ma in un’opera così profonda, ve lo assicuriamo, passa decisamente in secondo piano. La scelta filologicamente corretta di non realizzare una versione enanched ma di optare per una semplice e blanda pulizia grafica del software potrebbe non piacere a tutti, ma permette di godere dell’opera nella sua forma originale. ETROM 20th Anniversary Edition, il titolo cult tutto italiano del 2003 rinasce dunque a nuova vita sul portale di Gabe Newell per il ventennale, ed è pronto per essere giocato dalle nuove generazioni, o per lo meno quasi pronto. Purtroppo l’utilizzo di una tecnologia proprietaria utilizzata a suo tempo da P.M. Studios, ha reso la conversione parecchio complesso, e su alcune configurazioni moderne potrebbero apparire nella versione Steam dei bug legati all’incompatibilità sia hardware che software, nonostante non si tratti di un titolo arcaico che gira sotto emulazione, come potrebbe essere un Ultima III:Exodus del 1983 su DOS BOX, ma di una produzione relativamente recente come quelle per Windows XP, un sistema operativo “teoricamente” in parte compatibile con Windows 10 (molto meno con l’attuale Windows 11). Per essere del tutto al sicuro lo stesso portale mette le mani avanti e promette agli utenti che dovessero riscontrare un problema prestazionale di qualunque tipo un rimborso completo della spesa, evidentemente in fase di testing questi saranno stati riscontrati. Il rimborso può essere chiesto però solo entro le due ore effettive di gioco sul proprio computer.

Nel nostro Hands on non abbiamo avuto grossi problemi, a parte alcuni freeze del gioco che hanno costretto al riavvio, altri piccoli bug delle texture, davvero trascurabili, e sporadici rallentamenti, potendo godere appieno del titolo. L’unica vera pecca di ETROM 20th Anniversary Edition è la mancanza della lingua italiana nel gioco. Non che di solito questo rappresenti un problema, sia chiaro, ma la cosa risulta più evidente soprattutto per due fattori, innanzitutto si tratta di una produzione Made In Italy, quindi la lingua tricolore (almeno nei sottotitoli) sarebbe un ottimo valore aggiunto, ma soprattutto perché quest’ultima era già presente nell’originale edizione su DVD ROM del 2003. Purtroppo, come hanno dichiarato gli stessi autori, pare sia stato un problema di codice originale non modificabile, e quindi, per ora, bisogna accontentarsi di giocarlo in inglese, anche perché offre un doppiaggio anglofono di qualità con comodi sottotitoli, e speriamo che una eventuale patch di traduzione risolva il problema. Nonostante questi piccoli difetti il titolo resta un “must have” per gli amanti del PC Gaming. Trovate il titolo, già disponibile, a questo LINK.

Piattaforma: PC

Sviluppatore: Age Of Games

Publisher: Age Of Games

Data di uscita: 2 Novembre 2023

Un grande titolo dei primi anni duemila torna sul mercato grazie ad una interessante riedizione dall’enorme valore storico, curata dallo stesso team originale del 2003, in occasione del ventesimo compleanno dell’opera originale. ETROM 20th Anniversary Edition, sviluppato da Age Of Games, nato “dalle ceneri” di P.M. Studios, come i New Order dai Joy Division è la versione moderna di un grande classico del recente passato, ormai assunto allo status di cult game del Made In Italy, e presenta uno dei setting più affascinanti nel genere fantasy, con brillanti commistioni sci-fi. Il gioco è disponibile su Steam all’incredibile prezzo di 2,99 euro, con in regalo il primo volume della saga letteraria derivata ed un comodo manuale elettronico vecchio stile, a partire dal due novembre, come abbiamo detto qui, su Steam. Nel concludere il nostro Hands-On vi diamo appuntamento alla recensione, dove verranno approfondite le caratteristiche del titolo.