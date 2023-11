FUNKO presenta i calendari dell’Avvento a tema Pokémon perfetto per tutti gli appassionati dei mostriciattoli tascabili più famosi. Celebrate la magia del Natale con il Calendario delle feste del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon 2023. Con 25 caselle piene di sorprese esclusive per gli appassionati, tra Carte olografiche esclusive, buste di espansione e tanto altro… Ogni giorno troverete un regalo targato Pokémon.

L’oggetto perfetto per scandire il tempo nel periodo più magico dell’anno è il calendario dell’avvento. Per gli amanti dei supereroi è disponibile il calendario della DC: questa nuova versione presenta 24 Pocket Pop! di alcuni degli eroi e dei cattivi delle saghe più famose della DC vestiti in abiti natalizi o in forma di biscotti di pan di zenzero. Per gli amanti del brivido invece è disponibile il Calendario dell’Avvento di Five Nights At Freddy’s. Ogni casella presenta un Pocket Pop! a tema da affiancare alla propria collezione. Tra i vari soggetti ci sono Freddy, Chica, Bonnie e Foxy. Le altezze dei soggetti variano in base al personaggio. L’altezza massima della figura è di 5 cm. Prezzo consigliato al pubblico a partire da 63,00 €.

Funko nasce nel 1998 da un’idea di Mike Becker, un appassionato di collezionismo. La sua missione fu quella di tutelare e aiutare altri collezionisti a trovare i pezzi più rari. Nel 2005 la società fu venduta a Brian Mariotti, che decise di espandere l’azienda puntando ad un pubblico generalista. Le prime linee del franchise, a tema Star Wars, Marvel e D.C., furono presentate nel 2010 al San Diego Comic Con, ma è solo con la prima collezione a tema Game of Thrones nel 2012 che scoppiaun vero e proprio fenomeno. L’azienda si è espansa negli anni, aprendo anche flagship store in tutto il mondo, tra cui quello al quartier generale di Washington D.C., quello a Hollywood e il più recente a Dubai. In questi negozi, tra le varie attività, c’è l’esclusiva possibilità di creare il proprio Funko Pop! personalizzato. Oltre ai Funko Pop!, l’azienda propone numerosi prodotti da collezione tra cui una linea di NFT lanciata nel 2021 con la prima serie dedicata alle Tartarughe Ninja.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.