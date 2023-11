The Last of Us: il multiplayer è ancora in sviluppo, lo assicura il game director

Contrariamente a quanto affermato dai rumor delle ultime settimane, The Last of Us “Fazioni 2” è ancora vivo e vegeto, con lo sviluppo del gioco che sta proseguendo come previsto. Ad affermare ciò è niente poco di meno che Vinit Agarwal, game director della componente multigiocatore. Possiamo parlare di una fonte ufficiale? Assolutamente si!

Vinit Agarwal ha diffuso tale informazione tramite Twitter/X (tweet in calce alla notizia), confermando in maniera indiretta di essere ancora al lavoro sul multiplayer di The Last of Us:

“L’ho fatto! Wow, è stato difficile, facilmente sono morti più di 300 Mario nel processo. E così questo tweet può continuare a vivere in pace… sì, sto ancora lavorando a quel gioco.“

Al momento dunque, non possiamo conoscere in alcun modo lo stato del progetto, né a che punto sia effettivamente arrivata la produzione. Una cosa però è certa: la recente dichiarazione ha tolto “Fazioni 2” da quello status di ibernazione/cancellazione che pendeva sul gioco fino a questo momento. Ciò non significa che il titolo goda di ottima salute, ma allo stesso tempo, se i lavori stanno procedendo significa che Naughty Dog e Sony Interactive Entertainment credono ancora in questo progetto. Non resta che attendere ulteriori dettagli sulla questione.