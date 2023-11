Silent Hill 2 Remake includerà una storia delle origini speciale, rumor

Gli aggiornamenti su Silent Hill 2 Remake da parte di Bloober Team si erano completamente esauriti dal suo annuncio poco più di un anno fa, anche se sembra che alcuni nuovi dettagli sui nuovi contenuti che saranno inclusi nel gioco siano comunque riusciti a trapelare.

Come notato da un utente su ResetEra, Best Buy ha recentemente pubblicato un elenco del remake survival horror e, sebbene sia stato prontamente rimosso, mentre era pubblicato sembrava svelare alcuni nuovi contenuti che saranno presenti nel remake. Secondo l’elenco (di cui è possibile visualizzare uno screenshot di seguito), l’imminente Silent Hill 2 Remake includerà una “storia delle origini speciali” per la mostruosità preferita dai fan Pyramid Head con cui i fan potranno giocare. Alcuni fan hanno ipotizzato che questo si riferisca a Born from a Wish , un capitolo di una storia secondaria incluso nelle riedizioni originali di Silent Hill 2, con la moglie di James Sutherland, Maria, come personaggio principale. Poco dopo l’annuncio del remake di Silent Hill 2, i rapporti affermavano che Konami aveva avuto lo sviluppatore Bloober Team con “un guinzaglio estremamente corto” per nuovi contenuti e modifiche alla trama dell’originale. Lo stesso Bloober Team ha inoltre dichiarato di non voler intaccare il “nucleo narrativo consolidato” . In particolare, lo sviluppatore ha anche confermato che il direttore artistico e designer di creature di Silent Hill Masahiro Ito – che ha anche creato il già citato Pyramid Head – ha “preso parte attiva” nello sviluppo del remake, insieme al compositore della serie Akira Yamaoka. Di seguito una panoramica del titolo:

Tuffatevi nel survival horror più acclamato su hardware di ultima generazione. Vivete un’esperienza psicologica unica grazie a immagini da brivido ed effetti sonori agghiaccianti. Dopo aver ricevuto una lettera dalla moglie defunta, James si dirige dove un tempo avevano condiviso tanti ricordi, nella speranza di rivederla un’ultima volta: Silent Hill. Giunto nei pressi del lago, James incontra una donna stranamente simile a lei. “Il mio nome è Maria”, dice la donna con un sorriso. Il suo viso, la sua voce. È identica a lei.

Silent Hill 2 Remake è previsto su PlayStation 5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.