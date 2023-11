BlizzCon 2023: annunci su Overwatch 2 e novità sul mondo degli Esport

La BlizzCon 2023 è terminata: è stato un evento incredibile dall’inizio alla fine per Overwatch 2, il gioco d’azione a squadre che ha definito il genere. Durante la cerimonia d’apertura dello show, il direttore di gioco Aaron Keller e il direttore artistico Dion Rogers hanno svelato l’identità del nuovo eroe di gioco, il tank samoano Mauga. Un personaggio imponente (è l’eroe più grande mai inserito nel gioco) e dalla personalità magnetica, Mauga costituisce un’aggiunta al parco eroi tanto divertente quanto astuta.

Per la prima volta nella storia del gioco, un nuovo eroe è stato reso disponibile in anticipo sia per il pubblico della BlizzCon sia per milioni di giocatori online. Il periodo di prova è terminato, ma Mauga farà ritorno definitivamente con il lancio dell’ottava stagione, il 5 dicembre.

Durante i due giorni dell’evento, sono stati comunicati altri annunci nei panel della BlizzCon. Il panel di approfondimento di Mauga ha mostrato ai giocatori le numerose sfaccettature dell’eroe, compresi i design narrativi e artistici, mentre la presentazione sulle novità in arrivo ha fornito uno sguardo inedito sugli sviluppi futuri del gioco. Gli ospiti dei panel, tra cui il direttore generale di Overwatch Walter Kong, hanno svelato ai giocatori le anteprime di due nuovi eroi, una nuova modalità di gioco principale e nuovi aggiornamenti del sistema competitivo.

L’evento di quest’anno ha inoltre visto il ritorno della Overwatch World Cup, la competizione Esport mondiale del gioco, tenutasi per la prima volta dal 2019.

Per la conclusione dell’evento, Overwatch ha collaborato con uno dei gruppi KPOP più celebri al mondo, LE SSERAFIM, che si è esibito in una spettacolo mozzafiato all’arena dell’Anaheim Convention Center. Per celebrare il primo grande concerto dal vivo tenuto dal gruppo per un pubblico occidentale, LE SSERAFIM hanno eseguito numerosi brani, tra cui il nuovo singolo “Perfect Night”, di fronte a migliaia di partecipanti alla BlizzCon. L’esibizione ha segnato il culmine della prima collaborazione del gioco con un gruppo musicale, con cui ha creato una modalità di gioco a tempo limitato e oggetti cosmetici personalizzati, pubblicati nel negozio di Overwatch 2 a inizio settimana.