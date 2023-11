Call of Duty Modern Warfare III: celebra il lancio del 10 novembre con Giorgione e Di Lorenzo

Il 10 novembre uscirà ufficialmente Call of Duty Modern Warfare III, e per celebrare al meglio il suo arrivo in Italia, Call of Duty e PlayStation hanno deciso di puntare su una usanza ormai consolidata e diventata tradizione: il “pacco da giù”, dando vita a una campagna con una forte impronta locale.

I due personaggi principali del gioco, il capitano John Price e Vladimir Makarov, sono infatti protagonisti di altrettanti video che richiamano la quotidianità di molti italiani che vivono lontani da casa.

Nei video realizzati per la campagna sono stati coinvolti ospiti decisamente sorprendenti: in aiuto del capitano John Price accorre niente meno che Giorgione, uno dei cuochi più amati dalla community web italiana. Nel video dedicato al pacco preparato per Makarov, invece, è presente il capitano del Napoli campione d’Italia Giovanni Di Lorenzo, grande appassionato di Call of Duty (presente anche alla sfida con i giocatori del Napoli fatta ad inizio ottobre).

Qui sotto potete vedere i due video: prima quello con Giorgione e più sotto quello con Di Lorenzo, ricordandovi che la campagna single player di Call of Duty Modern Warfare III è già disponibile (a questo link il nostro provato), e che il gioco sarà disponibile anche con il multiplayer dal 1o novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.