DRAGON QUEST MONSTERS Il Principe oscuro: nuovi dettagli del multiplayer

Square Enix ha annunciato nuovi dettagli sulle funzionalità online di Dragon Quest Monsters Il principe Oscuro, con una combinazione di modalità di gioco in rete popolari e inedite disponibili all’uscita. Competendo contro amici e rivali di tutto il mondo, i giocatori potranno affinare le proprie capacità, rinforzare i propri mostri e combattere per diventare il domamostri numero uno in classifica. Su Nintendo eShop è attualmente disponibile una demo che permette di provare in anticipo l’avventura di Psaro e trasferire poi la propria squadra di mostri nel gioco completo alla sua uscita. Il gioco completo uscirà il 1° dicembre 2023 in tutto il mondo, in esclusiva su Nintendo Switch.

Le popolari Battaglie online torneranno nella serie DRAGON QUEST MONSTERS insieme a nuove dinamiche di gioco come le risse a raffica. Mentre Psaro avanza nella storia del gioco, Frizza diventerà disponibile nella Torre di Col Rosato e metterà a disposizione le opzioni online attualmente disponibili, nonché la possibilità di acquistare contenuti DLC. Gli impegnativi scontri contro altri domamostri offrono sfide divertenti per migliorare i propri mostri, sia per i nuovi giocatori che per gli appassionati della serie.

Articoli Consigliati Football Manager 2024 è disponibile, anche su Game Pass, con trailer di lancio Grand Theft Auto 6: leak su IA, fazioni e altre feature

Le tre funzionalità online principali del gioco includono: Battaglie online, Risse a raffica e Negozio online. I giocatori che si batteranno bene nei primi due tipi di scontro potranno ottenere ricompense che includono nuovi mostri e oggetti rari. Nel Negozio online, invece, sarà possibile spendere le monete d’oro guadagnate in gioco per ottenere oggetti come pergamene, che insegnano un nuovo Talento a un mostro. Per mettersi alla prova o fare semplicemente un po’ di acquisti, i giocatori possono scegliere tra tantissimi modi per migliorare come domamostri, grazie alle funzionalità online del gioco.

Battaglie online

Svariate categorie di battaglie tra cui scegliere, come:

Incontri classificati: In questa modalità affronterai giocatori di ogni parte del mondo, con l’obiettivo di arrivare in cima alla classifica. Durante la scalata, sarà possibile ottenere accessori rari e altri oggetti per rafforzare i propri mostri.

Incontri amichevoli: I giocatori si scontrano solo per il piacere di farlo contro altri domamostri selezionati tra gli amici registrati nell’account Nintendo.

Tornei multiplayer: Un massimo di otto contendenti con un sistema a eliminazione diretta finché non resta un vincitore.

Risse a raffica

Dopo aver registrato i dati del proprio gruppo di mostri, i giocatori possono partecipare alle Risse a raffica. Queste competizioni su larghissima scala usano le informazioni di 30 giocatori per tenere battaglie automatiche in un batter d’occhio. I partecipanti possono ottenere ricompense dalle Risse a raffica solo una volta al giorno, ma tra queste ci saranno oggetti che aumentano le caratteristiche tuoi mostri, oltre a mostri identici (grado B e inferiore) da qualsiasi squadra sconfitta nel corso della competizione. Dopo una Rissa, è possibile visualizzare i dettagli di ciascuno scontro, oltre a usare i dati dei gruppi avversari per fare pratica in Allenamento. Sfrutta bene queste informazioni per migliorare la composizione del gruppo e affinare le tue strategie di combattimento. Le Risse a raffica sono un modo facile e veloce per rafforzare il tuo gruppo, reclutare nuovi mostri e ottenere oggetti utili.

Negozio online

Il Negozio online aggiorna la sua offerta ogni giorno (giorni effettivi del mondo reale, non del gioco), ma gli oggetti disponibili possono cambiare in base ai progressi fatti nella storia. Con pergamene speciali che possono insegnare un nuovo Talento a un mostro, tanti accessori potentissimi e persino una selezione pregiata di carne, il Negozio online ha tante merci utili per domamostri di ogni livello. Torna spesso a dare un’occhiata e cerca di non far restare Psaro al verde.

DRAGON QUEST MONSTERS: Il Principe oscuro è ora disponibile per il pre-ordine e il pre-acquisto in digitale esclusivamente per Nintendo Switch tramite lo store ufficiale Square Enix e i rivenditori selezionati. I giocatori che effettueranno il pre-ordine o il pre-acquisto del gioco riceveranno l’Head Start Set, che include: