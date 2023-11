Football Manager 2024 è disponibile, anche su Game Pass, con trailer di lancio

Da oggi 6 novembre è disponibile Football Manager 2024, nuovo capitolo della celebre serie manageriale calcistica di Sports Interactive pubblicata da SEGA. Per l’occasione, è stato fatto uscire il trailer di lancio, che vede protagonisti Kaoru Mitoma, Ansu Fati ed Evan Ferguson del Brigthon, con Jeremy Doku e Josko Gvardiol del Manchester City, e che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le diverse versione per le varie piattaforme:

FM24 PC e Mac

PC e Mac FM24 Console su Xbox, Game Pass e PlayStation 5

su Xbox, Game Pass e PlayStation 5 FM24 Touch su Nintendo Switch

su Nintendo Switch FM24 Mobile in esclusiva agli abbonati Netflix

Qui sotto la descrizione dalla pagina Steam, ma se volete sapere cosa ne pensiamo noi del gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione:

Vesti i panni di un vero manager e scrivi il tuo romanzo calcistico in Football Manager 2024, l’edizione più completa nella storia della serie.

Sia che tu voglia partire dal basso o puntare subito alla gloria, troverai sempre una sfida che fa al caso tuo. La nuova licenza della Meiji Yasuda Insurance Ltd J.League sblocca per la prima volta la J1 League, la J2 League e la J3 League, dandoti la possibilità di esplorare nuovi orizzonti in Giappone.

Ovunque tu scelga di allenare, dovrai costruire una squadra in grado di competere con i migliori club al mondo.

Descrizione del gioco

Continua il tuo viaggio verso la vetta del calcio grazie alla possibilità di importare la tua carriera da Football Manager 2023.

Crea un approccio tattico vincente, adottando i sistemi più utilizzati nel calcio moderno e le novità sul gioco posizionale per centrare le vittorie in campo.

Diventa un esperto del mercato, sfruttando nuovi modi per rinforzare la tua squadra e trasformarla in un gruppo capace di raggiungere gli obiettivi.

Migliora il livello dei tuoi giocatori in allenamento, costruendo la mentalità e il gioco di squadra necessari per puntare al successo.

Osserva la tua visione all’opera durante le partite, con aggiornamenti alla fisica del pallone e ai movimenti dei calciatori.

Qui sotto il trailer di lancio di Football Manager 2024.