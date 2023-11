Doom: live su Twitch il 10 dicembre con Romero e Carmack per festeggiare i 30 anni della serie

In questi giorni John Romero, uno dei più noti designer dell’industria del gaming, specie per gli sparatutto, ha annunciato che il 10 dicembre ci sarà una live su Twitch sul suo canale, per celebrare i 3o anni di Doom. Il 10 dicembre del 1993 usciva infatti per MS-DOS il primo episodio, creato da id Software, di uno dei più noti FPS, e con ogni probabilità titolo più influente per quel che riguarda proprio gli sparatutto in prima persona (insieme al sempre loro, e precedente di un anno, Wolfenstein 3D).

Nella live sarà presente anche un altro dei pionieri dell’industria, specie per quel che riguarda la grafica 3D, John Carmack, anche lui co-fondatore di id Software. Il tutto, sarà moderato dall’autore e scrittore David L. Craddock.

Qui sotto il tweet di Romero.

Oltre a SIGIL II (http://romero.com), ho altre grandi novità per celebrare il 30° anniversario di DOOM. Unitevi a me e a John Carmack

@ID_AA_Carmack per discutere di DOOM dal vivo, moderati da David L. Craddock @davidlcraddock. 10 dicembre ore 20:00 GMT (21 qui in italia) su https://twitch.tv/theromero. Grazie per aver giocato ai nostri giochi!