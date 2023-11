REVOLUTION 5 PRO: una sfida Twitch domani 7 novembre per festeggiare l’uscita del pad Nacon per PS5

Per celebrare la recente uscita del controller Revolution 5 PRO di Nacon per PS5, è stato organizzato un evento digitale Back2Back domani 7 novembre. Ci saranno 3 live con 3 creator diversi, una di seguito all’altra in cui in un primo momento lo streamer, da solo, giocherà, interagirà con il pubblico, parlerà e farà un unboxing del nuovo REV5.

In un secondo momento arriverà il momento Back2back e sfiderà il secondo streamer. Quando si concluderà il momento Back2Back inizierà il secondo e a seguire gli altri. Gli streamer che partecipano all’evento sono Nanni, Mario Sturniolo e StudyTime.

Ecco la timeline delle dirette: https://www.twitch.tv/nannitwitch Ore 17:00: Inizio Live NanniTwitch: Ore 17:00 – 19:00: Nanni – Unboxing, gameplay, just chatting https://www.twitch.tv/mariosturniolo Ore 19:00 – 20:00 Back2Back contro Mario Sturniolo/ Inizio live Mario Ore 20:00 – 21:30 Mario Sturniolo – Unboxing, gameplay, just chatting https://www.twitch.tv/studytme Ore 21:30 – 22:30: Back2Back contro StudyTime/ Inizio live StudyTme Ore 22:30 – 00:00: StudyTme – Unboxing, gameplay, just chatting

All’interno delle live verrà anche promossa l’offerta dedicata al lancio del nuovo REV5, che sarà valida solo il giorno 7 novembre: Iscrivendosi alla Nacon Crew gli utenti avranno diritto a un link specifico che permetterà loro di acquistare il REV5 con un prodotto teknofun.