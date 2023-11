U27G3X/BK e U32G3X/BK: AOC presenta i monitor 4K di AGON by AOC per il gaming

AGON by AOC ha presentato i monitor AOC GAMING U27G3X/BK (qui il link) e U32G3X/BK (qui il link) che offrono tutto il comfort e la tecnologia necessari per godere di immagini di alta qualità e prestazioni versatili per un’ampia gamma di giochi.

Entrambi i modelli sono dotati di un pannello IPS con risoluzione UHD (3840×2160) per ottenere una nitidezza e una qualità impressionanti. Grazie alle nuove tecnologie GPU AI-powered, ottenere framerate elevati con la risoluzione 4K diventa molto più facile che mai. I modelli 4K U27G3X/BK e U32G2X/BK arrivano sul mercato in un momento perfetto per i gamer alla ricerca di una nitidezza extra abbinata a frequenze di aggiornamento elevate.

U27G3X/BK e U32G3X/BK mirano a ridefinire l’esperienza gaming 4K grazie alle loro incredibili caratteristiche. L’U27G3X/BK sarà disponibile da metà Novembre al prezzo consigliato di 579€. Il monitor con lo schermo più ampio, l’U32G3X/BK è previsto negli store da metà Dicembre, a un prezzo consigliato di 749€, dando un’opzione in più ai gamer per queste festività.

U27G3X/BK: Performance eccezionali per il gaming di tutti i giorni

Con la sua risoluzione UHD (3840×2160), il monitor U27G3X/BK offre un’esperienza visiva eccezionale, oltre a supportare l’HDR10, certificato con VESA DisplayHDR 400. Il suo pannello IPS garantisce colori accurati e vivaci per il lavoro e il gioco, mentre l’altissima densità di pixel di 163 ppi assicura una qualità e una nitidezza impressionanti. Grazie alla veloce frequenza di aggiornamento di 160 Hz, garantisce uno schermo fluido e reattivo, perfetto per un’ampia gamma di giochi.

Grazie a un tempo di risposta rapido fino a 1 ms GtG con le funzioni pixel overdrive o Motion Blur Reduction (MBR), l’U27G3X/BK offre immagini nitide e prive di sfocature. La compatibilità con Nvidia G-SYNC e il supporto Adaptive-Sync garantiscono un’esperienza di gioco senza strappi. Con un’eccezionale copertura del 96% dei colori DCI-P3 CIE 1976, offre immagini vibranti e realistiche, perfettamente adatte al mondo del gaming immersivo e alla creazione di contenuti. Completamente compatibile con le console di nuova generazione, l’U27G3X/BK supporta il 4K UHD a 120 Hz, rendendolo una scelta versatile. Il basso input lag, l’AOC G-Menu, il FlickerFree, la modalità Low Blue e lo Shadow Control migliorano ulteriormente l’esperienza dell’utente. L’uscita dell’U27G3X/BK è prevista a partire da metà novembre.

U32G3X/BK: Una coinvolgente avventura visiva

L’U32G3X/BK porta le prestazioni visive a un livello superiore grazie al suo ampio schermo da 31,5″ e alla risoluzione UHD. Con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un’elevata densità di pixel di 140 ppi, questo pannello IPS offre immagini nitide e reattive per una varietà di applicazioni. Come il suo fratello da 27″, questo monitor offre una copertura del 95% della gamma di colori DCI-P3 secondo gli standard CIE1976 e garantisce colori ricchi e precisi grazie al supporto di un’ampia tavolozza da 1,07 miliardi di colori con profondità di colore a 10 bit.

Con un tempo di risposta fino a 1 ms GtG utilizzando le modalità pixel overdrive, U32G3X/BK è stato progettato per garantire prestazioni gaming fluide e reattive. La compatibilità con NVIDIA G-SYNC e il supporto Adaptive-Sync garantiscono un’esperienza senza interruzioni e senza strappi. U32G3X/BK è pienamente compatibile con le console di nuova generazione e supporta il 4K UHD a 120 Hz, rendendolo una scelta versatile per molte attività. Il basso input lag, l’AOC G-Menu, il FlickerFree, la modalità Low Blue e lo Shadow Control garantiscono un’esperienza confortevole e coinvolgente. L’U32G3X/BK sarà disponibile nei negozi a partire da metà dicembre.

Prezzi e disponibilità

