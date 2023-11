Xbox: partnership con Inworld per mettere a disposizione dei creatori di videogiochi il potenziale dell’IA generativa

Xbox ha annunciato un accordo pluriennale con Inworld per la creazione di strumenti di dialogo e narrazione AI su scala.

Haiyan Zhang, direttrice generale dell’IA per i giochi di Xbox, ha dichiarato che l’obiettivo della partnership è creare nuovi strumenti all’avanguardia per i team di sviluppo multipiattaforma di tutte le dimensioni.

Articoli Consigliati REVOLUTION 5 PRO: una sfida Twitch domani 7 novembre per festeggiare l’uscita del pad Nacon per PS5 Doom: live su Twitch il 10 dicembre con Romero e Carmack per festeggiare i 30 anni della serie

Nell’articolo, Zhang sottolinea come si sia evoluta l’intelligenza artificiale nei videogiochi, mettendo come esempio Ms. Pacman dell’82, fino ad arrivare alla più recente sperimentazione da parte degli sviluppatori di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come GPT di OpenAI (l’intelligenza artificiale che alimenta ChatGPT e Bing Chat)

“Insieme, miriamo a fornire un set di strumenti di IA multipiattaforma accessibile e progettato in modo responsabile per assistere e potenziare i creatori nella progettazione di dialoghi, storie e missioni”, ha scritto Zhang nell’articolo.

Questa partnership riunirà: l’esperienza di Inworld nel lavorare con modelli di IA generativa per lo sviluppo dei personaggi, le soluzioni di IA all’avanguardia di Microsoft basate sul cloud, tra cui Azure OpenAI Service, le intuizioni tecniche di Microsoft Research sul futuro del gioco e i punti di forza del Team Xbox nel rivoluzionare gli strumenti di creazione accessibili e responsabili per tutti gli sviluppatori.

Insieme, la partner vuole fornire un set di strumenti di intelligenza artificiale multipiattaforma accessibili e progettati in modo responsabile per assistere e potenziare i creatori nella progettazione di dialoghi, storie e missioni. Il set di strumenti includerà:

Un AI desgin copilot che assiste e consente ai game designer di esplorare idee più creative, trasformando i prompt in script dettagliati, alberi di dialogo, quest e altro ancora.

Un AI character runtime engine che può essere integrato nel client di gioco, consentendo di creare narrazioni completamente nuove con storie, missioni e dialoghi generati dinamicamente per i giocatori.

Xbox vuole contribuire a rendere più facile per gli sviluppatori realizzare le loro visioni, provare cose nuove, spingere i confini del gioco di oggi e sperimentare per migliorare il gameplay, la connessione dei giocatori e altro ancora. Collaborerà e innoverà con i creatori di giochi all’interno degli studi Xbox e con quelli di terze parti, sviluppando strumenti che soddisfino le loro esigenze e ispirino nuove possibilità per i giochi futuri.