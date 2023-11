Like a Dragon Infinite Wealth Provato: Honolulu, arrivo!

Il lancio di Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name non è stato atteso solo per il gioco di per sé e la possibilità di interpretare ancora il Drago di Dojima, di cui vi parlo con dovizia di dettagli nella nostra recensione , ma in buona parte anche perché il Ryu Ga Gotoku Studio ha deciso di includere una gustosa demo di Like a Dragon Infinite Wealth al termine delle peripezie di Kiryu, alla quale ho avuto accesso una volta concluse queste ultime in fretta e furia. Curioso com’ero di vedere come se la stava passando Ichiban alle Hawaii , ho pertanto trascorso qualche ora fra le spiagge e le strade dell’assolato arcipelago e sono tornato indietro per mettere nero su bianco le mie impressioni. Preparate gli occhiali scuri e la crema abbronzante!

Like a Dragon Infinite Wealth: chi controlla l’oceano, controlla le Hawaii!

Questa breve versione dimostrativa consente di giocare in due modalità: Storia e Avventura, la prima contenente un piccolo ventaglio di missioni secondarie, condite dalle classiche sfumature paradossali che ormai sono un marchio di fabbrica della serie, e la seconda che ci mette a disposizione la splendida città di Honolulu da esplorare per prendere la mano con alcune delle nuove meccaniche. Come nel predecessore, il protagonista principale è l’ex-yakuza Kasuga Ichiban, mentre il resto del gruppo composto da Kiryu, Eric e Chitose svolge ruoli di supporto, anche se è possibile (e doveroso) controllarli direttamente in battaglia. Ed è proprio con una battaglia che si apre l’Avventura, tanto per dimostrarci che, pur mantenendo la stessa struttura di Yakuza Like a Dragon, le stesse hanno beneficiato di alcune revisioni interessanti, a cominciare dalla possibilità di muovere i nostri personaggi all’interno di un’area delimitata da un cerchio.

Tale approccio permette di creare nuove strategie, in quanto possiamo posizionarci vicino a un oggetto e usarlo come arma improvvisata oppure allontanarci per eseguire una mossa che mette a segno una combo a catena, grazie alla quale gli altri membri del party attaccano in sequenza senza perdere il proprio turno. Insieme alle barre per HP e MP, abbiamo anche un simbolo Frenesia a forma di infinito che si ricarica in base alle azioni compiute e, una volta riempito, concede l’impiego di alcune abilità speciali tramite il pulsante R2 che spaziano da semplici mosse di coppia a colpi speciali capaci di coinvolgere fino all’intera squadra, a seconda di quanti e quali personaggi hanno il proprio indicatore carico.

Altra novità è il lavoro esclusivo di Kiryu, chiamato Drago di Dojima, che influisce sugli stili di combattimento e sul set di mosse utilizzabili negli scontri. È sufficiente premere uno dei tasti direzionali del D-Pad mentre si controlla il personaggio per cambiare tra Brawler, Rush e Beast: il primo abilita le consuete azioni Heat soddisfacendo determinate condizioni, il secondo accresce la velocità permettendoci di due volte per turno, mentre il terzo la diminuisce drasticamente accordandoci al contempo un maggiore potere di attacco e di difesa. Kiryu può spingersi ancora oltre, con un’abilità speciale chiamata Risveglio del Drago che “rompe” a tutti gli effetti il sistema RPG del gioco: dopo aver caricato l’indicatore di Frenesia, è sufficiente tenere premuto R2 e, per un certo lasso di tempo, potremo scatenare una gragnuola di colpi sui nemici in tempo reale e senza restrizioni di movimento, rievocando con estrema nostalgia i vecchi fasti delle avventure della Stella di Kamurocho, così come lo chiamava Louis in Yakuza 0. Sempre in tema di combattimenti, la demo presenta alcune nuove professioni: Ichiban è ancora un Eroe, mentre Eric è un Tassista e Chitose un’Ereditiera, ma è possibile sostituirle o sbloccarne di supplementari, come Samurai, Danzatrice e Acquanauta, tramite l’agenzia di viaggi Alo-Happy e le visite turistiche che ci mette a disposizione.

Esplorare una città come Honolulu è ancora più divertente che nel predecessore. Siamo in grado di interagire con le persone salutandole, stringere nuove amicizie con un sistema semplificato rispetto a Judgment, o coccolare animali come cani, gatti e persino un simpatico gallo. Mentre camminiamo per le bellissime strade delle Hawaii, possiamo scegliere di ascoltare in sottofondo una selezione di canzoni prese dagli altri episodi, come “Koi no Disco Queen”, “Friday Night”, “I’m Gonna Make Her Mine” e anche tutte quelle del mini-gioco di danza Like a Dragon Ishin!. La modalità foto presente in Yakuza Like a Dragon fa il suo gradito ritorno, questa volta con svariate migliorie apportate ai filtri, nuovi effetti e la facoltà di radunare gli altri compagni per una memorabile istantanea di gruppo. Lo skateboard di Lost Judgment è stato preso e trasposto nello Street Surfer, una sorta di scooter elettrico completamente personalizzabile con il quale potremo spostarci più rapidamente. Ma l’esplorazione non si limita alle strade, poiché è anche possibile dedicare un po’ di tempo al mare, dove si può nuotare ed esplorare il fondo dell’oceano per raccogliere ancora più oggetti, il tutto accompagnato da divertenti cutscene.

Sarà meglio allacciarsi le cinture!

Quando parlo di quanto sia divertente l’esplorazione del gioco, vi assicuro che non sto esagerando: il grande centro abitato brulica di vita e ficcare il naso in ogni angolo ci ricompensa con chiacchierate supplementari con i nostri compagni, alle quali si uniscono anche dei dialoghi speciali che possono avvenire mentre siamo in cammino. Questi scambi non sono fini a se stessi, poiché una nuova meccanica consente di riempire una scheda che svela man mano i gusti di chi ci segue, ed il completamento di una riga, una colonna o una diagonale elargisce punti legame aggiuntivi. Le amicizie possono essere rafforzate anche quando visitiamo i negozi e si presenta l’occasione di fare un regalo a un membro del gruppo. È sufficiente acquistare l’oggetto e decidere a chi destinarlo: se saremo stati accorti, costui o costei sarà felice di riceverlo, incrementando ancora di più il nostro legame, o si limiterà a ringraziarci per il gesto.

Torno un attimo alla modalità Storia per sottolineare che tra i suddetti incarichi extra (c’è anche una breve missione principale da seguire, ma non rivela nulla della trama e funge più che altro da collante narrativo) ne troviamo uno che sblocca un simpatico minigioco bonus, del quale però non voglio raccontare nulla per non privarvi del piacere della scoperta, ma volevo un aggancio per menzionare tutti quelli disponibili: oltre al karaoke con tre canzoni, di cui una inedita, ho avuto l’opportunità di giocare a freccette sfidando uno degli amici del party o semplicemente di andare in un locale pubblico per cimentarmi in una partita di oicho-kabu o koi-koi, due giochi di carte introdotti rispettivamente in Yakuza 3 e Ryu ga Gotoku Kenzan!. Infine, possiamo sempre inforcare la bicicletta e sfrecciare lungo le carreggiate con Crazy Delivery, un incrocio tra Crazy Taxi di SEGA e il simpatico Radikal Bikers della Gaelco, nel quale dobbiamo cercare il modo più rapido per raggiungere i clienti affamati sparsi un po’ ovunque, sfruttando scorciatoie e compiendo acrobazie di ogni tipo in cambio di una lauta mancia.

Il problema principale della demo di Like a Dragon Infinite Wealth è che non c’è un’opzione di salvataggio, quindi bisogna ricominciare da capo ogni volta che la si avvia, ma ciò non sminuisce affatto la stupefacente qualità dei suoi contenuti, peraltro completamente localizzati anche in italiano. Se vi lasciate coinvolgere dal ritmo di gioco e dall’abbondanza di piccoli e grandi particolari, scoprirete di aver trascorso assieme a lei 5 ore del vostro tempo come fossero stati 5 minuti, e la necessità di stringere il gioco completo tra le mani crescerà in maniera esponenziale. Peraltro, le dimensioni dell’area esplorabile sono già piuttosto cospicue, ma aprire la mappa e vedere le dimensioni di quella che sarà la mappa finale, con la consapevolezza che non si tratta nemmeno dell’unica location che visiteremo, è qualcosa di ancor più incredibile.

Piattaforme: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S

Sviluppatore: Ryu Ga Gotoku Studio

Publisher: SEGA

Data di uscita: 26 gennaio 2024

Dopo il breve tempo trascorso insieme alla versione dimostrativa, le aspettative per Like a Dragon Infinite Wealth si sono fatte decisamente elevate. Da grande appassionato del franchise, non vedo l’ora di rincontrare Ichiban, Kiryu e il resto della gang. Il gioco promette di essere intenso e ricco di decine di ore di contenuti. Non ho problemi ad ammettere che considero tuttora Lost Judgment la vetta più grandiosa mai raggiunta dallo studio, ma Infinte Wealth potrebbe essere la dimostrazione concreta che Yokoyama e i suoi saranno in grado di stupirmi. Non resta che attendere pazientemente il 26 gennaio, quando potremo scoprire quale avventura ci attende e immergerci ancora una volta nell’incredibile microcosmo di Like a Dragon.