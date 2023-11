Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name: pubblicato un nuovo trailer

L’editore SEGA e lo sviluppatore Ryu Ga Gotoku Studio hanno rilasciato un nuovo trailer di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ( trovate qui la nostra Recensione) che introduce il protagonista Kazuma Kiryu, nome in codice Joryu. Il titolo uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store il 9 novembre. Trovate Trovate il trailer qui sotto. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Un tempo uno yakuza leggendario, Kazuma Kiryu ha inscenato la sua morte e abbandonato il suo nome per proteggere la sua famiglia. Ora, una figura misteriosa lo spinge nuovamente al centro del conflitto per farlo uscire allo scoperto. Sotto il nome in codice “”Joryu””, Kiryu affronterà un’avventura piena d’azione e di spietati combattimenti tra location ricche di personaggi e attività tutte da scoprire. Alterna senza sosta gli stili di combattimento Yakuza e Agente in scontri ravvicinati all’ultimo sangue. Grazie allo stile Yakuza, fai tremare i tuoi nemici scatenando tutta la furia e l’ineguagliabile potenza delle mosse più selvagge di Kiryu. Oppure alza la posta con lo stile Agente e sferra colpi di assoluta precisione e rapidità, sfruttando un’ampia gamma di gadget hi-tech come cavi elettrificati per stordire i nemici e poi scaraventarli in aria. Che tu sia alle prese con i combattimenti nell’arena segreta, con le canzoni del karaoke, con i drink e l’intrattenimento del cabaret o con le corse del Pocket Circuit, il mondo ti offrirà una grande varietà di esperienze coinvolgenti. Un’intrigante informatrice di nome Akame ti assegnerà avvincenti missioni secondarie che ti trascineranno in un’epica sfida mentre esplorerai e scoprirai Sotenbori e Yokohama.

